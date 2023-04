Který strom se stane letos nejhezčím? Startují nominace do soutěže Strom roku

Do konce května mohou lidé nominovat své oblíbené stromy do 22. ročníku soutěže Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství. Deset nejzajímavějších stromů postoupí do finále a bude v hlasování veřejnosti soutěžit o titul Strom roku 2023. Nejpopulárnější strom pak postoupí do celoevropského kola. Anketa chce letos zdůraznit důležitost péče o vzrostlé stromy.

Nadace Partnerství pořádá již dvaadvacátý ročník soutěže Strom roku. Do konce května lze nominovat oblíbené stromy přes formulář na stránkách stromroku.cz. Deset nejzajímavějších finalistů bude soutěžit o titul Strom roku v online hlasování od 24. července do 8. října 2023. Nejpopulárnější strom pak postoupí do celoevropského kola. Letošní hlasování bude oproti předchozím ročníkům zdarma. Veřejnost bude moct na péči o stromy přispět dobrovolně. Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu Česka skončil javor babyka z Ústí nad Orlicí, na třetím takzvaná sousedská hruška z Kralic nad Oslavou na Třebíčsku.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!