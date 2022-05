Špioni mezi uprchlíky? Panika není na místě, tvrdí bezpečnostní expert

V polovině dubna varovala Bezpečnostní informační služba (BIS) před tím, že se mezi ukrajinskými uprchlíky mohou nacházet lidé cíleně vyslané Ruskou federací, kteří budou mít v Česku různé úkoly. Co konkrétně by ruští agenti mohli mít v tuzemsku na starosti? A znamená to něco pro občany, kteří uprchlíkům poskytují pomoc? Sledujte speciální díl série o českých tajných službách Stíny.

5:18 Stíny: Varování BIS o výskytu ruských agentů mezi ukrajinskými uprchlíky | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

"Mezi migranty mohou být osoby cíleně vyslané Ruskem, které v našem regionu budou mít své úkoly. Nebo sem bude vysílat lidi, kteří budou na různých seznamech Ruska a ve vhodný čas mohou být aktivováni. Na toto musíme být připraveni," uvedl bez bližších podrobností před měsícem ředitel BIS Michal Koudelka na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně. Agenti vyslaní Ruskou federací by podle bezpečnostního experta Josefa Krause mohli v Česku vyvíjet informační činnost a zřizovat sítě kontaktů. "Nemá ale smysl předpokládat, že by mohli vytvářet nějaké útoky typu Vrbětic. Minimálně o tom nejsou k dispozici žádné informace, nic tomu nenasvědčuje, takže určitě není potřeba paniky," uvádí Kraus z Masarykovy univerzity v Brně. V poslední době také podle něj zintenzivnily psychologické a informační operace ze strany Ruské federace, které směřují na české obyvatelstvo. "To znamená například dezinformace o zneužívání české pomoci nebo o tom, jak se tady Ukrajinci chovají špatně," zdůrazňuje Kraus. "Pokud to nejsou informace opravdu z důvěryhodných zdrojů, lze předpokládat, že je jejich původ někde v Ruské federaci s cílem změnit pozitivní české vnímání a snahu pomoci ukrajinským uprchlíkům tak, aby se to otočilo proti Ukrajincům a možná ve prospěch Ruské federace," dodává. Podívejte se na video v úvodu článku, kde Kraus také uvádí, kolik ruských agentů by se na českém území mohlo nacházet nebo zda představují riziko pro české občany.



Ve videu jsou použity ilustrační záběry uprchlíků nejen v České republice