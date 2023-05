Kvíz: Štětináč nebo prase jménem Napoleon. Poznáte postavy z povinné literatury?

Pražská plynárenská od 1. června sníží prodejní cenu elektřiny a od 1. července prodejní cenu zemního plynu. U elektřiny to bude v základním ceníku Bez závazků v průměru o 19 procent. A u plynu činí pokles v průměru 23 procent u základního ceníku Standard. Uvedl to dnes mluvčí firmy Miroslav Vránek. V letošním roce je to druhé snížení cen, první platí od května. Firma však předtím několikrát výrazně zdražovala, důvodem byly rostoucí ceny energií na trhu. V předchozích týdnech a měsících zlevňovali i další velcí dodavatelé.

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou, zásobuje zhruba 425 000 odběrných míst. Kolika zákazníků se zlevnění bude týkat, společnost neuvedla.

Podle firmy domácnost v bytě, která využívá elektřinu na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů při spotřebě 2,5 megawatthodiny (MWh) za rok ušetří ročně asi 2900 korun. Domácnost v bytě s odběrem zemního plynu na vaření a ohřev vody s roční spotřebou kolem čtyř MWh ušetří asi 2700 korun a domácnost, která využívá plyn i na topení až 7400 korun.