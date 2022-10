Štědrý sponzor hnutí ANO má jít do vězení, vydíral dvě ženy kvůli 17 milionům

Jeden z největších sponzorů ANO Jaroslav Spáčil míří za mříže. Jak zjistilo Aktuálně.cz, olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě mu uložila nepodmíněný trest. Byl odsouzen za dva případy vydírání, protože chtěl hrubým nátlakem získat od dvou žen 17 milionů korun. Peníze se na nich snažil vynutit také nepřímými hrozbami vůči jejich dětem. Rozsudek není pravomocný.

Od vzniku hnutí ANO v roce 2012 se Jaroslav Spáčil řadí mezi deset nejvýznamnějších sponzorů politického uskupení Andreje Babiše vůbec. Spáčilova logistická firma EGT Express mezi roky 2013 až 2017 přispěla hnutí celkem 1,77 milionu korun. Společnosti se dařil byznys ve veřejném sektoru, zakázky jí svěřovaly ministerstvo zdravotnictví, olomoucká radnice nebo ostravské letiště.

Spáčil v barvách ANO prožil politickou kariéru na komunální úrovni. Do hnutí vstoupil na jaře 2014, na podzim téhož roku uspěl ve volbách do zastupitelstva v Olomouci. Do místního voleného sboru pronikl ze třetího místa na kandidátce. ANO volby vyhrálo, ale coby nejsilnější klub skončilo po domluvě soupeřů na společné vládě v opozici. V dalších volbách Spáčil nekandidoval.

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Jaroslav Spáčil má jít do vězení. V první půli října o tom rozhodla olomoucká pobočka Krajského soudu v Olomouci. "Obžalovaný Jaroslav Spáčil byl uznán vinným ze dvou trestných činů, ze závažného zločinu vydírání ve stadiu pokusu a ze zločinu vydírání ve formě organizátorství a ve stadiu pokusu," řekl Aktuálně.cz soudce Petr Sušil, který kauzu vyřizoval.

Na pět let do vězení s ostrahou

Spáčil v letech 2019 a 2020 vydíral dvě ženy. Jedna byla zaměstnankyní v jeho firmě, druhá je jeho nevlastní sestrou. Pracovnici vyhrožoval podáním trestního oznámení, pokud mu nezaplatí 10 milionů korun. Po nevlastní sestře chtěl, aby odkoupila podíl v jeho společnosti za 7,3 milionu. Kvůli tomu ji zastrašoval prostřednictvím dvou rusky mluvících mužů.

"Za toto jednání mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání pět let nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou a dále mu byla uložena povinnost uhradit jedné z poškozených osob na nemajetkové újmě částku ve výši dvě stě tisíc korun," sdělila Aktuálně.cz mluvčí soudu Hana Vilemína Ondrušová.

Jak se Spáčil k rozsudku staví, není jasné. Na dotaz Aktuálně.cz reagoval zdrženlivě. "Dosud nám nebylo doručeno písemné odůvodnění. Z toho důvodu se k závěrům soudu nyní nemůžu podrobněji vyjádřit," napsal. Policie ho zadržela předloni 20. dubna. Když o pár desítek hodin později rozhodoval soud o jeho vzetí do vazby, Spáčil při jednání jen řekl, že se ničeho nedopustil.

"Rozsudek prozatím není pravomocný, obžalovaný i intervenující státní zástupce si ponechali lhůtu pro podání odvolání, které bude z naší strany zváženo po doručení písemného vyhotovení rozsudku," sdělil Aktuálně.cz k současnému stavu kauzy státní zástupce Jindřich Pazdera, který Spáčila letos v únoru obžaloval.

Erotické fotomontáže

Kauza započala v druhé půli roku 2019. Spáčil tehdy vyhrožoval bývalé zaměstnankyni, která podle něj připravila jeho firmu o 10 milionů korun. Opakovaně jí psal esemesky, že pokud peníze nevrátí, pošle na ni policii. Psal také jejímu manželovi, že dotyčná krade. Později přitvrdil.

"Sám, nebo prostřednictvím další neustanovené osoby zaslal na telefonní číslo poškozené fotomontáže erotických snímků s osobou podobnou poškozené, fotografii poškozené s mříží a rovněž profilové fotografie z Facebooku její dcery," stojí v listinách k případu, jež má Aktuálně.cz k dispozici.

Ženu dále zastrašoval, že pokud nezaplatí, bude "to mít důsledky nejen pro poškozenou, ale i pro její děti". Dotyčná však o peníze Spáčilovu společnost nepřipravila, jak v průběhu vyšetřování zjistili kriminalisté. Firmě ani žádné peníze nedlužila, stejně tak neměla dluhy vůči samotnému Spáčilovi.

Poslal rusky mluvící muže na sestru

Podnikatel na počátku roku 2020 zaměřil pozornost také na svou nevlastní sestru. Najal dva rusky mluvící muže, aby na ni vyvíjeli nátlak. Jejich prostřednictvím chtěl příbuznou přinutit k tomu, aby za 7,3 milionu korun odkoupila třetinový podíl jeho společnosti. Tento nátlak probíhal necelý měsíc.

"Na základě jeho pokynu tito muži v období od 4. ledna 2020 do 28. ledna 2020 užili pohrůžek vůči poškozené zahrnujících urážky, vymáhání peněz za předmětný obchodní podíl, který si měla odkoupit s tím, že pokud jim poškozená peníze nedá, přijdou zase (…), bušili na dveře," píše se v soudním dokumentu.

Muži kolem pozemku podnikatelovy nevlastní sestry vybudovali mobilní oplocení. Vyvěsili na něm plachty "s hanlivými urážkami poškozené a její tety". Podnikatel zahrnul do vydírání i rodinu ženy. Kriminalistům popsala, jak její třináctiletou dceru opakovaně sledovalo pomalu jedoucí auto. Spáčil nevlastní sestře posílal také fotky její dcery.

Manželovi zase psal esemesky, že má na ženu kompromitující informace, které zveřejní, pokud mu peníze nevyplatí. Širší rodině od něj přicházely erotické fotomontáže nevlastní sestry pod hrozbou jejich předvedení na veřejnosti. U ženy se v důsledku toho rozvinula úzkostná porucha, za kterou ji má Spáčil odškodnit zmíněnými dvěma sty tisíci korunami.

SMS, odposlechy, svědci

"V rámci trestního řízení byly zajištěny SMS a další zprávy z mobilních telefonů poškozených, kdy korespondují se sděleními poškozených, zahrnující výhrůžky a hrozby," popisují soudní dokumenty důkazy, na jejichž základě dostal Spáčil pětiletý trest. Zmínění rusky mluvící muži také jezdili vozem, který patřil Spáčilově firmě, zjistila policie.

Důkazy vůči Spáčilovi pocházely rovněž z odposlechů. Svědčil proti němu i známý, který s dalším člověkem pod dohledem rusky mluvících mužů stavěl oplocení kolem pozemku Spáčilovy nevlastní sestry. Tentýž známý pletivo k pozemku přivezl. Podnikatel ho o to požádal.

Seznam Zprávy loni v květnu přinesly informaci, že Spáčilova firma v březnu 2020 zajišťovala pro ministerstvo zdravotnictví letadla pro dopravu ochranných pomůcek z Číny. Resort tehdy řídil ministr Adam Vojtěch (za ANO). Společnost sponzora Babišova hnutí za to dostala od ministerstva čtyři miliony korun.

O současné roli Jaroslava Spáčila v hnutí ANO nelze zjistit nic bližšího, veřejnou funkci však nezastává. "Pokud naši členové nejsou politicky aktivní, informace o stavu jejich členství neposkytujeme," řekl už dříve Aktuálně.cz manažer hnutí ANO v Olomouckém kraji Milan Passinger.