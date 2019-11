Stávka je dle Plagy "debakl odborů". Aby v tomto souboji neprohráli učitelé, varoval

Ministr školství Robert Plaga (ANO) označil středeční stávku ve školách kvůli růstu učitelských platů za debakl odborů. Nevidí k ní důvod. Počty zapojených škol, o nichž odboráři mluví, podle ministra neodpovídají obrazu, který odbory o svém protestu vytvářejí.

Podle školských odborů se do stávky zapojila víc než polovina škol. Úplně zavřených jich zůstalo přes 1200, provoz omezilo víc než 2700 škol. Téměř tři tisíce dalších institucí vyjádřily protestu podporu.

"Ta čísla neodpovídají iluzi, kterou se snažily odbory vyvolat. Jsme svědky debaklu odborů. Byl bych velmi nerad, kdyby v tomto souboji prohráli učitelé… Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena. To je iluze, kterou se snaží vytvořit pan Dobšík (předák školských odborů František Dobšík)," uvedl Plaga.

Podle něj se řada učitelů připojila k protestu ne kvůli požadavkům odborů, ale kvůli podpoře přidávání peněz do školství.

11 místo 15 miliard

Vláda počítá v navrženém rozpočtu s navýšením sumy na učitelské platy o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Ministr uvedl, že jednání se nevedla o této částce, ale jen o jejím rozdělení mezi základ platu a odměny. Zopakoval, že k protestu tedy nevidí důvod.

Odboráři odmítají, že by stávku vyhlásili jen kvůli rozložení přidání do tarifů a odměn. Poukazují na to, že jim vláda na jaře původně slíbila růst částky na učitelské platy o 15 procent. Místo 11 miliard mělo být na přidání tedy přes 15 miliard. Nakonec se kabinet rozhodl zvednout obnos o deset procent.

Odbory požadovaly co nejvíc peněz do základu, žádaly jeho navýšení o deset procent. Plaga nejdřív navrhoval přidat do tarifů všem stejně 1750 korun, pak 2250 a nakonec 2700 korun. Zbytek sumy se měl využít na odměny. Po jednáních s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předáky a zaměstnavateli se vrátil k záměru přidat o určité procento.