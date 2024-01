Velké změny ani reformy už nechystáme, řekl Stanjura. Voliči je podle něj nechtějí

Chceme měnit Česko, ale žádné výrazné reformy od nás už v tomto volebním období nečekejte, prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj voliči ani žádné výraznější reformy nechtějí. Vláda se nyní bude soustředit na ozdravování veřejných financí, digitalizaci nebo snížení byrokracie.

Vláda Petra Fialy (ODS) v prosinci vstoupila do druhé půlky svého čtyřletého období. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury do řádných voleb v roce 2025 už žádné výrazné reformy nechystá, ačkoliv je na začátku slibovala. Dotáhnout chce pouze důchodovou reformu, která ale podle některých ekonomů nepřináší takové změny, aby o ní šlo mluvit jako o skutečné reformě.

"Je hrozně složité používat slovo reforma. Někdo řekne, že je to reforma, která je pro někoho nepřijatelná, a někdo řekne, že jsou to pouhé parametrické změny a nic dramatického," řekl Stanjura o návrhu, podle kterého by se měl například postupně dál posouvat věk odchodu do důchodu.

Kromě změn v důchodech ale vláda žádné další výrazné změny zákonů nechystá. "Nebylo by odpovědné je slibovat. Neodpovídá to logice volebního cyklu a také to neodpovídá zájmům a volání voličů po nějakých razantních změnách," řekl Stanjura.

Jako příklad použil debatu o euru, jehož přijetí v Česku podle průzkumů dlouhodobě podporuje jen pětina obyvatel. "Je potřeba tuto otázku dobře veřejně debatovat, protože je mimořádně nízká podpora přijetí eura mezi našimi občany. A to není věc, která se má podceňovat a nad kterou se má mávnout rukou. Na tom se musí dlouhodobě pracovat," prohlásil.

Přesto ujišťoval, že vláda chce v určitých změnách pokračovat. Kromě ozdravování veřejných financí jmenoval digitalizaci, snížení byrokracie a zmenšování státního aparátu. "To jsou taková dlouhodobá hesla, která nejsou nijak překvapivá. Byl bych ale rád, abychom za rok a půl při bilancování naší vlády ukázali konkrétní kroky. Chceme například zjednodušit daňové přiznání, určitě budeme ukazovat, o kolik jsme snížili počet zaměstnanců státu," podotkl.

Podobně o reformách mluvil v podcastu Insider loni v létě předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. "Jestli někdo očekával úplně zásadní reformy, tak asi nechápal, co se v zemi děje. Úkol byl odstavit duo Miloš Zeman - Andrej Babiš," prohlásil.

Ani premiér Fiala v poslední době už o velkých reformách nemluví. Ještě před rokem přitom představoval ambiciózní projekty, ve kterých sliboval dostat Česko mezi špičku Evropy. Nyní ve vánočním proslovu sliboval především nižší inflaci a ceny potravin a celkem osmkrát použil v líčení budoucnosti slovo naděje. "Věřím, že to nejhorší máme za sebou. Přichází rok naděje," tvrdil.

Na absenci výraznějších vládních změn upozornil loni v listopadu například i hejtman Jihočeského kraje za ODS Martin Kuba. "Problém pětikoalice je, že byla postavena jenom na tom, že porazí Andreje Babiše. Tento úkol ovšem splnila v den, kdy volby skončily, a následně se ukázalo, že na další budoucnost není nikdo z pětikoalice připravený. Všichni se soustředili na porážku Babiše, ale reálný program, jak spolu čtyři roky vládnout, už je složitější," řekl Aktuálně.cz.