Stáhněte nominaci Lipovské do Rady ČT, vyzvali senátoři. Vadí jim zpochybňování média

Česká biskupská konference by podle čtvrtiny senátorů měla stáhnout nominaci devětadvacetileté ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Důvodem je to, že kandidátka veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií. Senátoři to uvedli v otevřeném dopise. Vyjádření biskupské konference ČTK zjišťuje.

"Je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabit demokratickou společnost," uvedl zástupce skupiny Marek Hilšer z klubu STAN. Související Zničit Českou televizi! Jak? Ovládnout radu, vyhnat elity, ucpat hubu objektivitě "Věříme, že Česká biskupská konference tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje, a bylo by tedy žádoucí, aby její nominaci stáhla," dodal senátor. Lipovská vzbudila pozornost svými výroky o tom, nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií. Televizní tvorbu prý sice nesleduje, ale nezná jediný pořad ČT, který by nemohla vysílat televize komerční. Kandidátku hájil kardinál Dominik Duka. "Musíme si uvědomit, že přece musí v Radě ČT být i opozice a kritické hlasy," uvedl na svém Facebooku. Nemůže hájit veřejný zájem Senátoři v dopise uvádějí, že existence a nezávislost veřejnoprávních médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů Česka. Členové Rady ČT by jako zástupci veřejnosti měli hájit tento veřejný zájem, který je zakotven v zákoně o České televizi. Související Kontrolovat ČT i ČRo chtějí Xaver Veselý, exministr, bývalý šéf televize i sportovci "Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem," dodávají senátoři. Biskupská konference by se podle senátorů měla od názorů Lipovské distancovat a její nominaci stáhnout. "V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje," uvedli senátoři. Sněmovna bude vybírat šest členů Rady ČT za ty, jejichž mandát končí 26. března. O uvolněná místa má zájem devět desítek adeptů.