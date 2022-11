Squateři obsadili dům ve Strašnicích. Jednali se starostou, venku čekají těžkooděnci

Squateři organizovaní skupinou Opravdu Dobré Squaty (ODS) obsadili prázdný dům v Malínské ulici v pražských Strašnicích. Uklízejí ho a chtějí v něm vybudovat kulturní a sociální centrum po vzoru bývalé Kliniky v Praze 3. Podle organizátorů do domu odpoledne dorazil starosta Prahy 10, před budovou čekají dva antony těžkooděnců.

"Od vyklizení autonomního sociálního centra Klinika Praze chybí prostor pro nezávislou kulturu a pořádání akcí, které překračují hranice trhu. Myslíme, že je načase tuto situaci změnit. Proto jsme se rozhodli vytvořit nové místo, kde by se lidé mohli potkávat bez ohledu na stav svojí peněženky," uvedl mluvčí organizátorů Jiří Nesvačil.

Squateři v domě chtějí zůstat co nejdéle. Se starostou Prahy 10, která má budovu propůjčenou od magistrátu, chtěli jednat o legálním získání prostoru. Ten do domu odpoledne dorazil a vyzval squattery, aby budovu opustili s tím, že později mohou jednat o návrzích na její využití. Zatím není jasné, zda uspěje, squatteři oznámili, že se poradí. Policie před budovu poslala dva antony těžkooděnců, ozbrojenci do budovy zatím nevnikli.

V Praze podle Nesvačila od vyklizení Kliniky exekutorem začátkem roku 2019 schází prostor pro nezávislou kulturu a pořádání akcí, které překračují hranice trhu. "Nestojíme o konflikt, jen si myslíme, že je absurdní, aby vedle sebe existovaly prázdné domy a lidé bez domova. V Praze se nachází stovky prázdných nemovitostí, přesto je důstojné bydlení pro spoustu obyvatel naprosto nedostupné," uvedl.

Squatteři v Praze v posledních letech kromě bývalé kliniky v Praze 3 obsadili například v roce 2018 na několik dní usedlost Šatovka v Šáreckém údolí nebo o rok dříve na necelý den dvě budovy na rohu ulic Hybernská a Senovážná. Squaty v metropoli zatím prakticky vždy skončily zásahem policie, známé jsou případy Ladronky na Břevnově, Milady v Libni nebo Cibulky v Košířích.

Skupina ODS vznikla jako reakce na vyklizení Autonomního sociálního centra Klinika v lednu 2019. V minulosti skupina podle svého vyjádření v různých prázdných domech organizovala promítání filmů a další akce, v květnu minulého roku symbolicky zabavila kancelář exekutora Ivo Luhana, jenž si naúčtoval odměnu asi 290 tisíc korun za vyklizení Kliniky, kterou od té doby řeší soudy. Ústavní soud ji dvakrát zrušil nejprve jako příliš vysokou a poté naopak příliš nízkou. Budovu někdejší plicní kliniky v Jeseniově ulici na Žižkově obsadili aktivisté v prosinci 2014 a později měli objekt v bezplatné výpůjčce. Když smlouva vypršela a budovu získala státní Správa železnic, nechala ji vyklidit exekutorem.

V Praze je vícero zanedbaných budov, které se stávají cílem squatterů. Za první pražský squat bývá označována budova Zlatá loď obsazená v roce 1990. Postupně vznikaly další squaty, mezi nejznámější patří vila Milada v Praze 8, bývalé statky Ladronka v Praze 6 a Cibulka v Košířích či bývalá dělnická kolonie Buďánka v Praze 5. Tam všude proti squatterům zasahovala policie, řada z nich skončila před soudem.

