Jednoduchá loga to mají vždycky těžké, hájí nový znak české justice jeho autor

Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou verzi portálu Justice a zároveň představilo nové logo, pod kterým je web prezentován. Minimalistický trojúhelník postavený na špičce ale hned po svém uveřejnění sklidil kritiku ze strany veřejnosti i odborníků. Jeho autor Tomáš Hnida si však za návrhem stojí.

Sociální sítě zaplavily reakce na nové logo aktualizovaného portálu ministerstva spravedlnosti Justice.cz. Resort ho prezentoval na své facebookové stránce ve středu večer s komentářem, že se jedná o moderní interpretaci spravedlnosti. Vystřídala dosavadní alegorické zpodobnění spravedlnosti se zavázanýma očima.

Logo tvoří horizontálně přepůlený trojúhelník, otočený tak, že stojí na špičce. "Je to tvar, stojící na rohu, stylizované váhy. Zároveň je tam odkaz na starořecký symbol země," popsal námět pro Aktuálně.cz jeho autor Tomáš Hnida.

Lidé kritizují logo z mnoha důvodů. Diskutující například pokládají otázky, zda je tedy podle vizuálu česká justice vratká a postavená na hlavu. Tomáš Hnida má ale opačné dojmy. "Váhy mají zobáčky přesně vyrovnané. Stačí malá nerovnost a zvrhne se to na jednu stranu. Také justice by měla být totálně rovnovážná, proto je trojúhelník postavený na špičku," obhajuje logo Hnida.

Kritika směřuje také na přílišný minimalismus vizuálu, podle autora je ale takto jeho sdělení a interpretace přímější. "Jednoduchá loga to mají vždycky těžké, je náročné objasnit široké veřejnosti, že to nemá stárnout," soudí Tomáš Hnida.

Logo za 15 tisíc

Ačkoliv byl server Justice.cz spuštěn v nové podobě teprve ve středu, jeho vizuální podoba včetně loga vznikla už v roce 2015. Náklady za samotné logo nepřesáhly 15 tisíc korun včetně autorských práv a logomanuálu. Ministerstvo ve vyjádření zdůrazňuje, že se snažili na návrhu šetřit.

"Vím, že je pro někoho špatně snesitelné, že za takové peníze by si dokázal představit složitější logo. Ale tak to přece nefunguje. Je to značka, která má být signifikantní. A signifikantnost spočívá právě v jednoduchosti," pokračuje Hnida a dodává, že podle něj je minimalismus v tomto odvětví budoucností. Zároveň si myslí, že jednotnou vizuální identitu by měla mít celá státní správa, současný stav je podle něj nevyhovující.

Logo ale nekritizuje pouze veřejnost, ale i odborníci. "Na mě je logo příliš jednoduché a chybí mi v něm souvislosti," komentuje grafik Martin Burian. Je skeptický k samotnému tvaru. "Je to logo, které může být u jakékoliv firmy, obrácený trojúhelník je neosobní a nic nevypovídá, ještě navíc je otočený směrem dolů a ve mně osobně vzbuzuje negativní emoce," doplnil Burian.

Zmatky kolem loga vznikly také kvůli způsobu, jakým ho ministerstvo představilo. "Ministerstvo spravedlnosti má nové logo," stálo v úvodu facebookového příspěvku. Na základě této informace Unie grafického designu na webové stránce časopisu Font uveřejnilo rozhořčenou reakci, ve které se ptá, jak budou nyní vypadat vizitky pracovníků ministerstva a jak se bude resort vizuálně prezentovat v zahraničí. "Ministerstvo by mělo užívat jen státní znak a vedle něj kvalitně a jednotně vyvedený název," reagoval Ondřej Kafka, jeden ze zakládajících členů unie.

Dvoubarevný trojúhelník ovšem podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky bude sloužit pouze pro webové stránky, logo ministerstva samotného zůstává beze změn.