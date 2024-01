Videopořad Spotlight od března posílí Zuzana Tvarůžková a Oldřich Neumann

Novou tváří pořadu Spotlight se stane Zuzana Tvarůžková. Od března bude vedle Světlany Witowské jednou z hlavních moderátorek vlajkového pořadu Aktuálně.cz. Vedle jejího příchodu se Spotlight rozšíří také o nové formáty a jeho redakci posílí další členové.

Moderátorka Zuzana Tvarůžková nasbírala zkušenosti v České televizi, kde od roku 2014 moderovala Interview ČT24 a podílela se i na dalších relacích veřejnoprávní televize. "Zuzana byla naše vytoužená posila. Máme radost, že se rozhodla být součástí našeho projektu a stát se jednou z jeho hlavních tváří. Těším se, jak pořad obohatí o svůj jedinečný přístup a novinářský cit," říká šéfdramaturg Spotlightu a šéfredaktor Aktuálně.cz Pavel Švec.

"Původně jsem neuvažovala o jiné cestě, než by byl návrat do České televize. Ale od týmu Spotlightu jsem dostala nabídku, která mě zaujala. Zvítězila u mě touha vykročit mimo klasické vody veřejnoprávního pojetí žurnalistiky a je to pro mě samozřejmě velká výzva," vysvětluje Tvarůžková, která se vrací po rodičovské dovolené.

Vedle přední moderátorky se tým Spotlightu rozšíří také o Oldřicha Neumanna, studenta žurnalistiky, který na částečný úvazek dosud pracoval v České televizi. Před prezidentskými volbami moderoval studentskou debatu Zavolíme! a historicky první společný rozhovor s prezidentem republiky a první dámou.

"Jsem rád, že mohu být součástí tak úspěšného projektu a obohatit ho svým pohledem na věc. Doufám, že své budoucí kolegy a kolegyně

nezklamu a těším se, že se budu moct učit od špiček ve svém oboru," uvedl Neumann, který doplní koeditorský tým pořadu a podílet se bude i na vedení některých rozhovorů.

"Nové formáty tematicky obohatí naše vlajkové rozhovory o pohled na aktuální dění, zároveň rozšíříme i témata, která jsou v mediálním prostoru mnohdy opomíjena. Těší mě, že do dalšího roku vstupujeme větší, silnější a nabídneme zase o něco širší plejádu obsahu, aby u nás našel 'to své' opravdu každý," doplňuje dramaturgyně pořadu Eliška Dokulilová.

Spotlight v letošním únoru oslaví rok své existence a do toho druhého vstoupí posílený nejen personálně. Rozhovory Světlany Witowské a nově Zuzany Tvarůžkové totiž doplní kratší rozhovorové formáty Spotlight News a Spotlight Generace.

Spotlight je hlavním pořadem webu Aktuálně.cz. V nejsilnějších měsících dosahuje přes tři miliony zhlédnutí a poslechů a za necelý rok existence nasbíral přes 21 milionů přehrání. Nejsilnější rozhovory se svým dosahem blíží milionu přehrání, čímž pořad řadí mezi špičky českého internetu.