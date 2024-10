Vyznamenaní hosté Spotlightu vykročili ze své profese. Čelí kvůli tomu výhrůžkám

Prezident Petr Pavel vybral z více než pěti set návrhů a podruhé ve funkci udělil i státní vyznamenání. Tradičně ve Vladislavském sále převzali ocenění například polská filmová režisérka a scenáristka Agnieszka Holland, architektka Eva Jiřičná nebo herec Ondřej Vetchý. Právě ti byli v uplynulých měsících také hosty Spotlightu Aktuálně.cz.

Ondřej Vetchý, který je známou televizní i divadelní tváří, se kromě své herecké kariéry dlouhodobě věnuje i dalším občanským iniciativám. Patří například mezi iniciátory petice, která má za cíl řešit situaci na hřbitově v pražských Ďáblicích, kde jsou vedle sebe pohřbeni národní hrdinové i váleční zločinci.

V souvislosti s děním na Ukrajině ale spoluzaložil také sbírku, která vybírá peníze na pomoc válkou zasažené zemi, z nichž se nakupují a posílají Ukrajině drony na přepravu různého materiálu do míst, kde je potřeba.

Za iniciativu, díky níž bylo zemi dodáno už přes 19 tisíc dronů, herec čelil i výhružkám. "Ty se musí brát vážně. Když je nebudeme brát vážně, tak se velmi dobře stane něco podobného, jako když nám vyhrožuje Rusko," varoval v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Bouřlivým společenským reakcím především v Polsku čelila také filmařka Agnieszka Holland, která loni představila film Hranice popisující obtížnou situaci uprchlíků na polsko-běloruské hranici. Schytala za to urážky ze strany polských politiků, především vládních konzervativců.

Spotlight Aktuálně.cz - Agniezska Holland | Video: Jakub Zuzánek

Režisérka v rozhovoru Spotlightu řekla, že její film upozorňuje na ty, kteří jsou zodpovědní za rozhodnutí, která dnes jako společnost, národ, Evropská unie i jako politici v jednotlivých zemích děláme vůči výzvě, kterou je migrační krize.

"Myslím, že jsme v posledním okamžiku, kdy můžeme zastavit, aby se tento proces neproměnil v nějaký zločin proti lidstvu," nabádala Holland.

Na společenské postoje ve Spotlightu apelovala také oceněná architektka Eva Jiřičná, která dlouhodobě kritizuje přehnaně pietní přístup k budovám postaveným za totalitního režimu. "Bylo mi 29 let, když jsem odjela, a strašně ráda se vracím. Ale vidím, že ten komunismus tady napáchal strašnou škodu. A pořád se ještě dohání to, co se v zemích za železnou oponou odehrávalo, když tam byla demokracie a svobodný stát," popsala v rozhovoru Jiřičná, která žije dlouhodobě v Londýně.

27:19 Spotlight - Eva Jiřičná. | Video: Jakub Zuzánek

Podle ní by se měla společnost, pokud jde o architekturu, více zaměřovat na to, že když něco zastará, nefunguje či neprospívá lidem, je namístě to změnit. "Neříkám, že se to musí zničit, ale ty budovy se dají převrátit do stavu, ve kterém se dá žít," apelovala.

Další rozhovoru Spotlight si můžete pustit zde nebo si je poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.