„To je pro mě úplně nepochopitelné.“ Novinář popsal nejslabší článek vlády

Současná vláda je od začátku svého mandátu kritizována za špatnou komunikaci s veřejností a za to, že své kroky, mnohdy nepopulární, nevysvětluje dostatečně srozumitelně. Podle politického komentátora Seznam Zpráv Václava Dolejšího jsou ale spíš Achillovou patou vlády vleklé spory uvnitř koalice a někteří neviditelní ministři, kteří stále působí dojmem, že se na svém úřadu teprve učí fungovat.

Nejvíce viditelnými ministry současného kabinetu Petra Fialy jsou podle Dolejšího ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr dopravy Martin Kupka. Oba podle něj působí dojmem, že svůj resort ovládají, a jejich práce má výsledky. "Pak tu ale vidíme třeba Helenu Langšádlovou, nebo spíš nevidíme," kritizuje novinář ministryni pro vědu a výzkum za TOP 09, kterou podle něj veřejnost prakticky nezná.

"Je to pro mě úplně nepochopitelné. V době, kdy mluvíme o transformaci ekonomiky, o nových technologiích, řeší se elektromobilita, Grean Deal, tam všude by měla být Helena Langšádlová vidět," vysvětluje komentátor a srovnává její působení na ministerstvu zejména s bývalým předsedou lidovců Pavlem Bělobrádkem, který post zastával od roku 2014 do roku 2017 a v médiích byl prakticky neustále. "Ona pořád mluví, že by se měla více financovat věda a výzkum, ale nic v tom neudělala," hodnotí Dolejší.

Dalším problémem vlády Petra Fialy jsou podle komentátora hlavně neutuchající spory uvnitř koalice, které se točí zejména kolem hnutí STAN. "Trochu to vychladlo, ale myslím, že už se ty vztahy asi neurovnají," poukazuje Dolejší zejména na spory ministra vnitra Víta Rakušana a předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové ohledně volební kampaně, ve které STAN nešetřil kritikou práce svých vládních kolegů. "Tenhle svůj plán mohl říct dopředu alespoň premiéru Fialovi, protože oni to pak cítí jako takový podraz nebo tu dýku do zad, jak říkají rádi politici," uzavírá ve Spotlightu.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-4:55 Jak vážně brát předvolební průzkumy, které hnutí ANO přisuzují až 40 procent voličského potenciálu? Jaký trend je z nich patrný a která strana je podle nich v průšvihu? Jde to ještě zvrátit?

4:55-7:16 Co průzkumy říkají o podpoře vládní koalice Spolu. Má šance do příštích voleb tento svazek opakovat, nebo už ne? A jak zásadně se mohou preference do nadcházejícího volebního klání proměnit?

7:16-10:15 Pokud by hnutí ANO ve volbách uspělo, umí si komentátor Václav Dolejší představit, že by byl premiérem někdo jiný než Andrej Babiš? Kdo by byl jeho nejvhodnějším náhradníkem tak, aby mělo ANO co možná nejlepší koaliční potenciál? A jak důležité budou pro sněmovní volby ty do Evropského parlamentu, Senátu nebo krajských zastupitelstev?

10:15-16:25 O tom, co pětikoalici hraje v současné době do karet a díky čemu by mohla klesající preference ještě zvrátit. Co vláda dělá úplně nejhůř a kdo z ní má naopak největší tah na branku? Proč vládou zatřásl ministr vnitra Vít Rakušan a jaké to může mít dopady?

16:25-22:39 Co si Dolejší myslí o kauze Andreje Babiše, který zaslal e-mail požadující informace o ministru zahraničí Janu Lipavském na jinou adresu. Je Babiš takový ďábel, jak naznačují jeho političtí oponenti, a podobá se spíš Ficovi, nebo Orbánovi?

22:39-25:01 Jaký koaliční potenciál má SPD Tomia Okamury? A lze uvažovat nad tím, že by se s ANO po volbách spojila ODS?