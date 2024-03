Konec války? Petr Pavel popsal, za jakých podmínek by se dalo jednat s Ruskem

Podle prezidenta republiky Petra Pavla zatím nelze jednat o kompromisu mezi Ukrajinou a Ruskem. „Všechny dosavadní návrhy Ruska byly vlastně diktát. Kreml předložil svůj seznam podmínek, které jako agresor vůbec nemá nárok dávat,“ řekl Pavel ve Spotlightu.

Válka na Ukrajině podle prezidenta Pavla buďto skončí porážkou jedné z válčících stran, nebo vyčerpáním a vědomím, že ani jedna ze stran už nemůže dosáhnout úplně svých cílů. "My nyní podporujeme Ukrajinu v dosažení jejich cílů, to znamená obnovení plné suverenity, ale jsme si realisticky vědomi, že to není úplně možné v krátkodobém horizontu. Je ale možné dostat se do situace, že Rusko nebude schopné dosáhnout svých cílů, a tím pádem si uvědomí, že válka nikam nevede," vysvětluje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Dle prezidentova odhadu může přijít moment, kdy bude Moskvě i Kyjevu jasné, že pokračování konfliktu znamená jenom další výdaje, utrpení a ztráty bez dosažení úspěchu. "Poté mohou být nakloněni k nějakému jednání a pak to bude o úspěchu diplomacie, jaký kompromis se podaří vyjednat," doplňuje prezident, podle kterého nelze začít vyjednávat v době, kdy Rusko evidentně věří, že svých cílů dosáhnout stále může.

Než situace dospěje do takového bodu, může to podle Pavla trvat ještě dlouhou dobu. Obě strany podle něj už v tuto chvíli výrazně krvácí jak ekonomicky, tak škodami i ztrátami na životech, a to jak vojáků, tak civilistů. "Taková situace se i v Rusku začíná promítat velice negativně," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-2:35 Jakou knihu prezident Petr Pavel naposledy přečetl? Kdo jsou jeho oblíbení autoři a myslitelé a proč se poslední dobou věnuje literatuře faktu?

2:35-4:46 O tom, že nikdy neměl ambici být prezidentem všech. Proč pro něj není jednoduché být moderátorem názorově rozdělených stran a že je tahle role těžší, než si představoval.

4:46-13:38 Co si myslí o klesající důvěře veřejnosti ve sněmovnu, vládu i v roli prezidenta? V čem podle Petra Pavla tkví problém klesající důvěry u kabinetu Petra Fialy a jaká konkrétní témata k nízké důvěře mohla vést?

13:38-18:54 Jak často mluví prezident Pavel se zástupci opozice a jaký je jeho vztah s Andrejem Babišem? Co si prezident myslí o uniknutí e-mailu, ve kterém Babiš poptává informace na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského?

18:54-24:13 Má premiérovo rozhodnutí o pozastavení vládních konzultací se slovenskou vládou prezidentovu podporu? Co takové gesto vůbec znamená pro česko-slovenské vztahy? Jaký má Petr Pavel názor na setkání slovenského ministra zahraničních věcí Juraja Blanára s ruským protějškem Sergejem Lavrovem?

24:13-36:23 V jakém případě by prezident Pavel podpořil přítomnost českých vojáků na území Ukrajiny? Vidí v dohledné době možnost jednání Ukrajiny a Ruska o ukončení války? Za jaké situace podle něj mohou podobná jednání začít?

36:23-44:02 Zklidnila se po personálních změnách situace v prezidentské kanceláři? Proč podle prezidenta Petra Pavla nebyly tyhle změny nic neobvyklého a jakou roli má teď ve vztahu k prezidentovi Petr Kolář?

44:02-45:45 Má prezident Petr Pavel kolem sebe i lidi, kteří se nebojí být vůči němu kritičtí? Koho například?