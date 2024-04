Klus a Halík by měli ubrat. O Izraeli padají bláznivé a nemravné výroky, míní novinář

“Pokud se ta operace má nějak pojmenovat, tak možná jako velmi tvrdá a troufám si říct, že by mohla probíhat jinak,” kritizuje reportér Hospodářských Novin Pavel "Pawluscha" Novotný různé české i světové iniciativy, které nabádají k zastavení ‘genocidy’ nebo ‘etnických čistek’ v Pásmu Gazy. Taková slova podle něj rozhodně nejsou na místě. “Hrozně jsme zesílili v těch výrazech," říká ve Spotlightu.

Petice a demonstrace na podporu Palestinců, které podpořili i čeští umělci a různé osobnosti, jsou podle Novotného protkané slogany a hesly, které by se v případě izraelsko-palestinského konfliktu neměly objevovat. "Pokud nazýváte něco terorismus, tak o tom musíte být přesvědčený. Stejně tak šermování s genocidou nebo holocaustem," kritizuje expert obsah petic.

Jedním ze signatářů je i hudebník Tomáš Klus nebo přední český teolog Tomáš Halík. Druhý jmenovaný navíc situaci komentoval s tím, že Izrael má morální kapitál, který vzešel z holocaustu a že ho teď svými činy v Gaze ztrácí. "Halík mě nemile překvapil. Co to jako je? Díky tomu, že prošli tak strašnou historickou zkušeností, mají nějaký morální kapitál? Dávat do souvislostí dnešní operaci s holocaustem je hodně bláznivé," nebere si servítky Novotný.

Blízkovýchodní expert ale jedním dechem připouští, že chápe tyto tendence odsoudit vojenské aktivity izraelské armády, protože přinášejí neúměrné množství civilních obětí. "Troufám si říct, že tam byla spousta, když ne válečných zločinů, tak přečinů. Izraelská armáda, pokud chce zůstat demokratickým státem, je musí vyšetřit," uzavírá Novotný a dodává, že něco takového Izrael nesmí přecházet ani tolerovat.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-3:20 V jaké fázi je teď válka mezi Izraelem a Hamásem? Jakou optikou se dá dívat na dosavadní postup židovského státu?

3:20-6:18 Jak si máme představit, že může vypadat konec války? Je reálné zlikvidovat celý Hamás? A měli jsme čekat tak vysoké počty civilních obětí?

6:18-12:50 Jaké jsou hlasy uvnitř Izraele směrem k politice premiéra Benjamina Netanjahua? Ze světových lídrů například americký prezident Joe Biden označil jeho postup v Gaze za chybu - jak výrazně to podle Novotného ochlazuje dosud neochvějnou podporu Izraele ze strany USA?

12:50-16:58 Vícero zemí se ozvalo taky proti plánovanému vstupu Izraele do Rafáhu, kde se skrývá až milion a půl Palestinců. Doléhá tahle kritika k Netanjahuově vládě? Co poslední dobou čte a slýchá Novotný od svých kontaktů v regionu?

16:58-20:56 Jak může konkrétně válka v Gaze proměnit region? A jaký další postup vůči Hamásu by byl přijatelný?

20:56-23:06 Proč podle Novotného nesmí upadnout úsilí o jednání o příměří.

23:06-29:40 Je možné najít takovou polohu, ve které člověk zároveň odsoudí útok Hamásu ze 7. října a zároveň nesouhlasí s vývojem izraelské vojenské operace v Gaze? Mají podle Novotného smysl petice na podporu Palestiny, které v Česku vznikly? A proč by se podle něj nemělo "šermovat" se slovy jako genocida a etnická čistka.