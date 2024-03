Putin není démonizován falešně. Musíme být připraveni na válku, tvrdí Havlíček

Podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka se Česko musí připravovat na válku, nicméně se mu nelíbí forma, kterou vláda toto téma komunikuje s občany. "Česko musí být připraveno, ale ne tím, že bude vystupovat náčelník generálního štábu v každém médiu a strašit lidi," kritizuje vládu ve Spotlightu. S připraveností na možný konflikt nicméně souhlasí. "Je to povinnost armády," prohlásil.

Karlu Havlíčkovi navíc vadí, že v minulosti byla právě jeho strana kritizována za strašení válkou a vládě to teď nikdo nezazlívá. "Vy jste nám vyčítali naši kampaň v rámci prezidentských voleb. A nyní se prostě veřejně hovoří o tom, že musíme být připraveni na válku," kritizuje bývalý ministr. Havlíček navíc podle svých slov nevidí důvod, proč by měl zrovna náčelník generálního štábu Karel Řehka vystupovat v médiích. "To má říkat paní ministryně obrany, nikoliv náčelník generálního štábu," argumentuje.



Hnutí ANO si podle Havlíčka uvědomuje hrozbu možného ozbrojeného konfliktu na území Evropy, což byl i důvod, proč podpořilo zvýšení výdajů na obranu na 2 % HDP nebo výcvik ukrajinských vojáků na území České republiky. Nedávné prohlášení bývalé ministryně financí Aleny Schillerové, která vyzvala vládu, aby více investovala do silnic než do obrany, však hájí. "Ona se jen podivila nad tím, že je tam meziroční skok o 40 miliard korun a my tvrdíme, že se ty peníze efektivně neutratí," vysvětluje Havlíček a kritizuje média, že vyjádření špatně interpretovala.



A co si Karel Havlíček myslí o výrocích slovenského premiéra Roberta Fica, že jediným plánem Evropské unie je podporovat vzájemné zabíjení Slovanů? "Absolutně nesouhlasíme, není pravdou to, že by cílem nebo zájmem Evropy bylo to, že by se vzájemně měli vybíjet Slované, to je nesmysl," říká Havlíček a dodává, že nesouhlasí ani s výrokem, že by byl Vladimir Putin v Evropě démonizován falešně.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:31-7:20 Koho si první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček umí představit jako potenciálního koaličního partnera a jaké strany považuje za extremistické? Chtěl by on sám v případě výhry ve volbách obsadit post premiéra? Jaké jsou další varianty hnutí ANO pro premiérské křeslo?

7:20-9:56 O tom, jak se poslanci hnutí ANO připravují na obstrukce ve sněmovně a proč volí takovou strategii místo konstruktivní debaty.

9:56-12:56 Co všechno spadá pod "defializaci", o které mluví od sněmu hnutí ANO?

12:56-18:05 Jak vážně bere kritiku lidí, kteří z hnutí ANO odešli nebo "byli odejiti"? Je hnutí Andreje Babiše jen vůdcovská strana, která mění své postoje, názory a hodnoty podle toho, co jim zrovna nabere politické body, nebo je to podle Havlíčka jinak?

18:05-21:53 O tom, že jedním z témat hnutí ANO bude v eurovolbách i migrace. Jaké jsou jeho postoje vůči migračnímu paktu a proč Havlíček nesouhlasí s "povinnou solidaritou"? Jaké řešení v otázce migrace by navrhl on sám?

21:53-27:15 Co si myslí o návrhu Andreje Babiše o uspořádání mírové konference v Praze? Neměli by o tom, kde a jak se bude jednat o ukončení války, rozhodovat Ukrajinci? Co si myslí o slovech slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že Putin je falešně démonizován?

27:15-32:14 Mělo by se podle Havlíčka Česko připravovat na válku? Proč podle něj náčelník generálního štábu Karel Řehka straší lidi válkou, i když ve své podstatě souhlasí s tím, co říká? Měla by podle Havlíčka Ukrajina být součástí Evropské unie?