Bratři jsou nejlepší celovečerní film. Psychicky to bolelo, přiznal o natáčení Nedbal

"Vstupoval jsem do toho s hotovým názorem," říká herec Jan Nedbal o příběhu bratří Mašínů zfilmovaném ve snímku Bratři, který v sobotu získal nejcennějšího Českého lva za nejlepší celovečerní film. "Myslím, že jsem si hrál na Mašíny nejdéle ze všech lidí, kteří si kdy na Mašíny hráli," popisuje ve Spotlightu představitel postavy Ctirada Mašína.

"V tom mě utvrdilo, když jsme alespoň trochu 'čuchli' k podmínkám, ve kterých ti kluci utíkali. V listopadu jsme brodili řeky, které měly dva stupně, a furt se plazili v blátě. Pořád pršelo nebo sněžilo," popisuje podmínky natáčení herec Jan Nedbal a dodává, že je podle něj docela zázrak, že se při natáčení nikomu nic nestalo. "Celý listopad jsem byl v lese bosý a to vím, že bylo jen jako," vzpomíná v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Nedbal mluví také o tom, že kdyby někdo natočil film s takovýmhle scénářem, který by nebyl podle skutečných událostí, nikdo to podle něj v životě nebude vysílat. "Protože by si řekl, že je to sci-fi a nikdo nebude věřit, že se tohle stalo. To jste si mohli dovolit v akčních filmech v devadesátkách se Schwarzeneggerem, ale ne dneska," vtipkuje herec.

Představitel Ctirada Mašína popisuje, i jak náročné pro něj bylo dostat se do "temnot" staršího z bratrů Mašínových. "Psychicky bolelo dostat se do často téměř zaslepeného vidění bolestí, záští a nenávistí. Což je ale naprosto pochopitelné," vysvětluje Nedbal a vzpomíná i na své osobní setkání s Josefem Mašínem.

"Pokaždé, když na to přišla řeč, úplně se mu zakalil zrak. Neumím si představit, že by se kdokoliv z nás ocitl v situaci, kdy by se jeho blízcí dostali do takových problémů tak trochu kvůli němu," dodává herec k tomu, jak těžce Mašínové nesli fakt, že po jejich útěku čelila jejich rodina tvrdým represím.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:31-5:40 Jak se herec Jan Nedbal připravoval na roli Ctirada Mašína a proč to podle něj byl člověk, kterého by v životě nechtěl naštvat? Změnil se během natáčení filmu Bratři Nedbalův pohled na příběh bratrů Mašínových?

5:40-8:01 Co je podle Nedbala důvodem, proč příběh Mašínových i v dnešní době vyvolává tak silné emoce? Má Nedbal pochopení pro lidi, kteří je označují pouze za vrahy? Jaký má názor na činy bratří Mašínů?

8:01-9:52 Nebál se do projektu vstoupit kvůli negativním reakcím? O tom, že žádnou pozitivní reakci na film v komentářích snad ani nečetl, a jestli na online komentáře nějak reaguje. S čím se Nedbal ještě před natáčením musel srovnat?

9:52-12:15 Spolu se svým filmovým bratrem Oskarem Hesem byli oba nominováni na cenu Český lev, nevyvolala taková nominace mezi nimi rivalitu? Jakou fyzickou a psychickou nepohodou si Nedbal prošel při natáčení?

12:15-14:24 O tom, jak se lišil jeho způsob shazování váhy pro roli ve filmu Zpráva a ve snímku Bratři. Co si ze změny životosprávy odnesl do svého soukromého života?

14:24-15:47 Proč Nedbal nepůsobí ve zdravotnictví, které původně studoval. A o tom, že chtěl být horským záchranářem, ale dnes už by asi nedohnal potřebnou fyzičku.

15:47-22:14 Jak důležitá je pro Nedbala svoboda a proč si nechce umět představit, že by kvůli ní šel do války. O klesající podpoře pro Ukrajinu a o tom, že by rád šel do vojenské zálohy, ale zatím se mu tam nepovedlo dostat.