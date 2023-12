"To byl paskvil." Petr Vichnar zavzpomínal na přešlap, za který mu spílalo celé Česko

Hlas sportovního komentátora České televize Petra Vichnara zná téměř každý. Z komentátorského stanoviště byl svědkem těch největších úspěchů českého sportu a jeho věty, kterými provázel diváky a posluchače, budou s nimi navěky spojeny. "Sláva pomáhá, ale může to být i kontraproduktivní,” vzpomíná redaktor ČT ve Spotlightu i na okamžiky, kdy se komentování velkých úspěchů tak úplně nepovede.

Když česká snowboardistka a alpská lyžařka Ester Ledecká v únoru 2018 nečekaně vyhrála superobří slalom žen na ZOH v Pchjongčchangu, překvapila tím nejen celý svět, ale také komentátorské duo České televize. "Bylo tam několik momentů, které byly nešťastné. Ten závod se nevysílal v přímém přenosu, protože kolidoval s hokejem," vzpomíná na zlatou jízdu Ledecké Vichnar, který komentoval závod z provizorního studia v Praze. Sám podle svých slov měl za sebou osm "prokomentovaných" nocí, takže už cítil i silnou únavu. "Nestřídal jsem se jako mladší kolegové. Chyběla tam emoce a síla," popisuje ve Spotlightu.

Tehdy dvaadvacetiletá Ledecká překvapivě dojela do cíle o jednu setinu sekundy rychleji než rakouská obhájkyně titulu Anna Veithová, která už přijímala průběžné gratulace k vítězství. Jízda Ledecké ale všechno změnila. "Vedle mě seděla naprosto nezkušená spolukomentátorka Lucie Pešánová Hrstková. Já jsem chtěl něco říct, ale Lucie začala strašně ječet, dostala hysterický záchvat. No, takže to byl paskvil," vzpomíná s úsměvem legendární komentátor na okamžik, kdy se česká závodnice zapsala do historie.

Do historie se ale zapsalo i ono "nepovedené" komentování závodu, které se rychle začalo probírat na sociálních sítích. Na komentátorskou dvojici se strhla vlna kritiky, nicméně podle Vichnara to k práci komentátora patří. "Ti lidé už věděli, že Ester vyhrála. A když si to zpětně pustili, tak prostě čekali něco jiného," mrzí dodnes ostříleného redaktora ČT, který letos oslavil sedmdesáté narozeniny.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:44-2:21 Český komentátor Petr Vichnar mluví o tom, že nemá rád označení "legenda", a o tom, proč zůstal po dobu celé své kariéry věrný České, respektive Československé televizi.

2:21-5:22 Ví Vichnar, kolik hokejových zápasů za svou pětačtyřicetiletou kariéru okomentoval? Jaké utkání pro něj bylo nejtěžší a proč?

5:22-12:22 Co je podle Vichnara největší prohřešek televizních komentátorů a jak moc patří do komentování emoce? A připravuje si nějaké hlášky na konec zápasu nebo je to improvizace? Stalo se mu někdy, že před televizním přenosem ztratil hlas? A proč komentování finále zlatého zápasu v Naganu přenechal mladšímu kolegovi Robertu Zárubovi?

12:22-16:55 Sveze se s úspěchem či neúspěchem sportovců i komentátor? Co se divákům nelíbilo na Vichnarově komentáři jízdy Ester Ledecké v roce 2018, kdy vyhrála olympijský superobří slalom? Jak Vichnar vnímá kritiku od diváků?

16:55-19:09 Co se odehrává v komentátorské kabině, když jsou komentátoři svědky vážných zranění či úmrtí?

19:09-21:26 Dokáže se Vichnar dívat na televizní přenosy jako úplně obyčejný divák? Jak se na něj v redakci dívají mladší kolegové? Neberou ho jako dinosaura?

21:26-26:50 O tom, co mu podle něj posloužilo jako dobrá průprava na to být sportovním komentátorem. Proč krasobruslení v České televizi doteď komentovali jen čtyři lidé a jak vnímá posun v technologiích, jaké se používají při vysílání sportu?