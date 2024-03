Náskok Babiše je neuvěřitelný. Dvě věci ho ale hodně znervózňují, říká novinář

"I když to tak teď nevypadá, vládní koalice do sněmovních voleb nějakou šanci má. Vidím tam dva momenty a je očividné, že je z toho hnutí ANO hodně nervózní," říká o propadu preferencí stran Fialova kabinetu a silném nárůstu hnutí ANO v předvolebních průzkumech komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Podle něj ale teď Andreje Babiše žene až ficovská pomstychtivost. "Chce to všem nandat," dodává.

"Je to v něčem odstrašující. Robert Fico taky takový nebýval," porovnává komentátor Václav Dolejší slovenského premiéra s lídrem hnutí ANO, který je teď některými členy vlády označován za bezpečnostní hrozbu.

Pokud se ANO opět dostane k moci, Andrej Babiš bude podle Dolejšího opět usilovat o post předsedy vlády. A to i přesto, že by podle něj byl Karel Havlíček mnohem výhodnější variantou na pozici premiéra. "Je takový pragmatický, ale myslím si, že se to nestane," předpovídá novinář.

Zatímco nejnovější předvolební průzkumy přisuzují hnutí ANO drtivé vítězství, podle Dolejšího má současný kabinet Petra Fialy složený z pěti stran stále čas "vybrat zatáčku" před volbami, které se konají za rok a sedm měsíců.

Na jedné straně má totiž velmi dobrou reputaci v zahraničí, na straně druhé může s volebními preferencemi zahýbat i pomalu se zlepšující ekonomická situace.

"Inflace padla pod tři procenta a blíží se ke dvěma. Pomoct může i oživení ekonomiky, kdy to lidé pocítí a už nebudou tak vnímat drahotu, což byl ten největší problém," vysvětluje komentátor.

A co současné vládě nejvíce škodí? Dolejší vysvětluje, že problém není jen komunikace, ale i to, že někteří její ministři nemají co komunikovat. Pomyslně také pětikoalici bodnul do zad ministr vnitra Vít Rakušan svými Debatami bez cenzury, ale také videem vyčítající vládě její chyby.

"Trochu to vychladlo, ale myslím, že už se vztahy asi neurovnají," dodává hlavně k pnutí mezi šéfem hnutí STAN a předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.

