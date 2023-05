"Neupotíme to." Klimatolog popsal, kde na Zemi člověk už brzy nezvládne existovat

"V okamžiku, kdy budeme mít globální teplotu vyšší o 2 °C, tak to pro některé oblasti světa, například pro střední Evropu, bude znamenat dvojnásobný růst teploty," varuje klimatolog Radim Tolasz. Podle něj se v takovém případě už můžeme bavit o tom, že alpské ledovce úplně roztají. "Bylo by to fatální pro část Evropy, kde jsou zvyklí na nějaký chod počasí," dodává.

23:29 Spotlight Aktuálně.cz - Radim Tolasz | Video: Jakub Zuzánek

Zlom, kdy se teploty globálně zvýší o dva až dva a půl stupně Celsia, čeká podle Radima Tolasze svět asi za deset, maximálně dvacet let. "Evropa je na tom dobře, protože je bohatou částí světa a poradí si s tím. Ale stejně to bude vypadat v Himálaji a v okamžiku, kdy by himálajské ledovce opravdu překročily tenhle bod zlomu, tak tam je velké množství lidí, kteří jsou na nich existenčně závislí," upozorňuje. Odborník na klima zároveň vysvětluje, že změna klimatu, o které si všichni mysleli, že se týká hlavně atmosféry a počasí, dohnala už i oceán. Klimatologové totiž očekávají, že by se v příštích měsících mohl začít projevovat klimatický jev El Niňo, kdy se v tropické oblasti Pacifiku prudce změní ustálený vývoj počasí. Takový jev může trvat i deset let. "Můžeme konstatovat, že jsme se dostali ve změně klimatu do stavu, ze kterého už je špatný návrat," říká Tolasz. Je tedy vůbec možné, že se extrémní vývoj počasí vrátí někdy do normálu? "Klimatické modely podle některých emisních scénářů předpokládají, že se to vrátí do normálu. Ale bavíme se o výhledu na desítky let až jednotky stovek let dopředu za předpokladu, že se lidstvo začne chovat jinak. A pokud nezačne, tak se to nedá předpokládat," uzavírá expert. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

