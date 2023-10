Je Fiala “mimo” a míří ke krachu? Bude to ještě masakr, předpovídá komentátor

"Petr Fiala jako politik musí být optimistický a musí mluvit o současných problémech a o průšvizích vlády jako o něčem, co neexistuje," říká komentátor Petr Honzejk dva roky od volebního vítězství Spolu a následného vytvoření vlády pětikoalice. Podle něj Fialův optimismus nestojí tak na vodě, jak se zdá. Alespoň to čte z nedávných průzkumů preferencí, kde si vládní strany až tak špatně nevedou.

Jsou to dva roky, co předvolební spojení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL zvítězilo ve sněmovních volbách a společně s koalicí Pirátů a STAN vytvořilo vládu pod vedením Petra Fialy. Průzkumy teď nahrávají spíše jasnému vítězství šéfa opozičního ANO Andreje Babiše - přesto by si na to, že by hnutí volby vyhrálo a na vládě se dohodlo například s SPD Tomia Okamury, komentátor Hospodářských novin nevsadil.

"V prezidentských volbách jsme viděli, že vyhrálo 'vyděšení' z Andreje Babiše. Nejsem si ale jistý ani tím, že v roce 2025 voliči snesou Petru Fialovi manu a dají mu další čtyři roky mandátu," říká Honzejk.

Podle něj by "děs" z Andreje Babiše mohl ve volbách sehrát velkou roli. S tím, že by nás volby mohly překvapit tak, jako překvapily Slovensko, ale Honzejk nepočítá. "Mezi českou a slovenskou společností je velikánský rozdíl. V té slovenské nebyla tak velká míra vyděšení z vlády Roberta Fica a navíc to, co předváděla dosavadní slovenská vládní sestava, byla kombinace nekompetentnosti a kabaretu," vysvětluje a dodává, že Petru Fialovi hraje do karet, že jeho kabinet nepůsobí tak chaoticky.

A jakou by dal Honzejk dva roky od voleb současné vládě známku? V zahraniční politice si podle něj vedla jasně na jedničku, v domácí politice a ekonomice by ji ale ohodnotil za tři minus. "Nicméně problémy se nějak klopotně daří řešit, pomalu ustupují a lidé to ve finále budou vnímat ne podle toho, co prožili první dva roky funkčního období vlády, ale podle toho, co se bude odehrávat bezprostředně před volbami v roce 2025," odhaduje komentátor a předpovídá, že čas bude hrát pro Petra Fialu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.