Česko přepisuje učebnice, tvrdí ekonom. Díky tomu si teď můžete říct o vyšší plat

"Máme jedny z nejvyšších úrokových sazeb. Dnes si půjčit je mnohem dražší než kdekoliv v Evropě, takže pokud chceme nakopnout růst, musela by se mnohem drastičtěji snížit úroková sazba," říká hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň k jedné z překážek pro růst české ekonomiky. Unikátní je podle něj ale fakt, že přestože nerosteme, máme nízkou nezaměstnanost. "Je to paradox," dodává.

"V podstatě teď přepisujeme učebnice, protože normálně země, která neroste, má vysokou nezaměstnanost, není tam práce, nikdo neinvestuje. Naopak země, která má plnou zaměstnanost, roste jako divá, protože všichni jsou někde u soustruhu," vysvětluje Bartoň, podle kterého by uvolnění úrokových sazeb přispělo k tomu, že by zaměstnaní lidé více investovali a utráceli, a tím roztáčeli kola české ekonomiky. Ta se podle něj jako jediná nevrátila na předcovidovou úroveň. "Ostatní země se celkem rychle vrátily, my se dostali někam na polovinu," uvádí.

Bartoň v rozhovoru také radí, jak nejlépe naložit s ušetřenými penězi. Spořící účty podle něj už nenabízí tak lákavé zhodnocení kvůli klesajícím úrokům. "Vracíme se do doby, kdy jediný způsob, jak můžete nějak zachovat kupní sílu peněz - tedy ochránit je před inflací - je mnohem aktivněji je spravovat," láká na investiční fondy.

Ekonom zároveň chválí, že pokud něco Čechy naučila vysoká inflace posledních let, je to více se zajímat o své finance. "Lidem došlo, že taková věc může nastat téměř kdykoliv, a pokud nechám peníze někde pasivně ležet, nedostanu tolik, aby mě to zachránilo, a mohu o ně přijít. Uvědomili si, že je dobré aspoň trochu vyměnit vyšší výnos za trochu malého rizika," dodává Bartoň.

Hlavní ekonom společnosti Natland v rozhovoru nabádá také ty, kteří si chtějí říct o vyšší plat. "Kdy jindy, než když je tak nízká nezaměstnanost," vysvětluje a dodává, že reálná mzda oproti stejnému kvartálu předchozího roku opravdu stoupla. "V každém čtvrtletí jsme si byli schopni koupit víc než v tom předchozím a už to platí rok," vypočítal.

