Berou nám Ukrajinci práci? Jak by mohli. Státu se vyplácí, těžit by z nich šlo i víc

Příliv ukrajinských válečných uprchlíků, kteří po plnohodnotné invazi ruské armády našli v Česku druhý domov, vzbudil ve společnosti obavy. Ty jsou však podle ekonoma Petra Bartoně zbytečné, z ekonomického hlediska je totiž nová pracovní síla i přes značnou sociální pomoc pro stát vždy výhodná. Ukrajinci v Česku platí daně a nastupují na pracovní místa, která jsou dlouhodobě neobsazená.

Českem podle dat ministerstva vnitra prošlo od začátku války na Ukrajině přes 600 tisíc uprchlíků, více než polovina jich tady stále zůstává. Podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně je příliv pracujících osob pro Česko výhodné a ekonomice se to vždy vyplácí. "Zaplatili na daních víc, než kolik stát uprchlíkům dal," komentuje.

Nesouhlasí však s tím, že by ukrajinští uprchlíci zabírali Čechům pracovní místa, v takovém případě bychom totiž pozorovali nárůst nezaměstnanosti. Ta se ale dlouhodobě drží na velmi nízkém čísle. "I když je na krátkou dobu pokles poptávky, tak spousta zaměstnavatelů si nedovolí riskovat, že by zaměstnance na chvíli pustili, protože by si okamžitě našli práci někde jinde," vysvětluje Bartoň.



Na čem ale stát podle Bartoně tratí, je velmi zdlouhavé uznávání odborné kvalifikace. Lidé, kteří do Česka přicházejí, mají totiž často vzdělání v oborech, ve kterých je dlouhodobě personální nedostatek. "Byli bychom schopni více naplnit místa, pro která teď nejsou lidi," uvádí expert a dodává, že stávající situace může být pro Čechy výhodná i v tom, že se takzvaně "uvolní lidi směrem nahoru" a ti se tak mohou posunout na lépe placená místa.

S nedostatkem pracujících se podle Bartoně potýkají obvykle zaměstnavatelé nabízející nejméně kvalifikovanou práci. "Nízká nezaměstnanost znamená, že ti, kteří by normálně na těchto místech pracovali, už dnes seženou práci na vyšších místech, protože i tam chybí lidi," vysvětluje.

V takovém případě obsazují uprchlíci, kterým nebyla kvalifikace uznána, právě tyto pozice. "A našim cílem má být, aby i když začnou odspodu, tak aby rychle probublávali," dodává Bartoň.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

Spotlight Aktuálně.cz - Petr Bartoň | Video: Tým Spotlight

00:08-07:00 Je Česko stále nemocný muž Evropy? Co nyní brzdí tuzemskou ekonomiku? Proč neroste stejně jako v ostatních zemích? A co je nyní potřeba k tomu, abychom ostatní země dohnali?

07:00-18:21 Jakou roli v nastartování růstu může sehrát vláda? Jak důležitá je pro ekonomický růst důvěra? Je správná doba k tomu začít investovat? A vyplatí se dnes investovat do fondů?

18:21-25:47 Jak jsou na tom aktuálně ceny potravin? Jak za poslední dobu rostly mzdy? A kdy je správný čas říct si o vyšší plat?

25:47-32:02 Jak moc pomohli české ekonomice ukrajinští uprchlíci? Berou Ukrajinci Čechům práci? Bylo by pro Česko výhodné, kdyby Ukrajincům uznávalo jejich kvalifikaci?

32:02-39:03 Jakou zprávou je pro Česko a pro Evropu výsledek evropských voleb? Převálcuje nás brzy Čína ekonomicky? A je její dominance pravděpodobná i do budoucna?