Bylx nebo byl*a? Na tohle čeština nemá recept. Ať každý řekne, co má rád, radí vědec

"Bývaly doby, kdy se lidé smáli slovům jako doktorka nebo ministryně," říká lingvista z Ústavu pro jazyk český Akademie věd Ondřej Dufek k debatě o tom, jak do češtiny zahrnout lidi, kteří se neidentifikují ani jako muž ani jako žena. "Problém je, že rod se v jazyce objevuje úplně všude a čeština v tomhle není výjimečná," dodává s tím, že cesty, jak mít citlivý a inkluzivní jazyk, existují.

První věc je zbavit se studu a pak se jednoduše zeptat, radí jazykovědec Ondřej Dufek, jak v češtině správně komunikovat s lidmi, kteří se identifikují jako nebinární - necítí se být ani mužem, ani ženou.

"Buď člověk sám řekne, co je mu příjemné, a když je nejistý, je úplně normální se zeptat, aby komunikace nedrhla," vysvětluje Dufek s tím, že čeština jasný recept na to, jak se vyhnout v psaném i mluveném projevu genderu, zatím nemá. Podle něj úplné řešení nepřináší ani používání středního rodu, který evokuje věci "nelidské". "Nebo to bývají děti, mláďata, něco 'nižší' úrovně," dodává expert.

"Vtip je v tom, že není nutné najít jedno neprůstřelné řešení, které pak nasadíme na celou češtinu a budeme ho vyžadovat a doporučovat úplně všude. Vůbec ne. Proč? Já si myslím, že je daleko přirozenější - byť to je velmi ošemetné slovo - ať každý používá to, co mu vyhovuje a co mu bude dělat nejmenší potíže při běžném užívání," vyzývá jazykovědec.

V psaném jazyce pak nevidí problém s používáním hvězdičky nebo lomítka tam, kde by jinak byla rodová koncovka. "Bylx je navíc jaksi čitelné, u těch grafických znaků je to ale složitější," upozorňuje.

Ondřej Dufek také vyvrací stereotyp, že nebinární jazyk chce nenávratně změnit češtinu a definitivně odstranit rody. "Troufám si tvrdit, že čeština vůbec ohrožená není. Vyvíjí se dlouhá staletí a opravdu dnes není stejná jako kdysi dávno. Jazyk vstřebává vnější vlivy, zvnitřňuje je a já si nemyslím, že by tohle byla nějaká mimořádnost," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.