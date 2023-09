Ludvík pobouřil mladé lékaře: Je to generační střet, chtějí dřív domů, tvrdí

"Je to skutečně generační věc," opírá se šéf FN Motol Miloslav Ludvík do mladých lékařů, kteří brojí proti novele zákoníku práce, podle které by mohli dostávat více přesčasů než dosud. Někteří doktoři už hrozí, že od prosince přestanou přesčasy sloužit. Podle Ludvíka jsou za to lékaři nejen adekvátně placení, ale v době, kdy jsou v práci navíc, se dokonce učí dovednosti potřebné pro svoji praxi.

23:25 Ředitel FN Motol Miloslav Ludvík v pořadu Spotlight. | Video: Blahoslav Baťa

"Připadá vám nástupní plat kolem 50 tisíc pro pětadvacetiletého absolventa hodně? V Motole to pak vychází průměrně na 70 tisíc hrubého," říká šéf největšího českého zdravotnického zařízení k nevoli mladých lékařů, kteří se staví proti možnosti, že by jim nemocnice mohly udělovat více přesčasů. "Mezi přednosty klinik je taková oblíbená 'legrace', že kdo odchází z nemocnice před sedmou hodinou večerní, projevuje nezájem o obor," komentuje bývalý ministr zdravotnictví současnou situaci. Šéf Motola v rozhovoru mluví také o tom, že i Jaromír Jágr se stal špičkovým hokejistou díky tomu, že zůstával po trénincích a přidával si. "Řekl bych, že každý lékař by měl chtít být tím nejlepším. U všech mladých doktorů na světě platí, že se to v mládí potřebují naučit. A v průběhu osmihodinové pracovní doby to prostě nedáte," vytýká mladým doktorům Ludvík. Zároveň ale odmítá obvinění, že by lékaři, kteří nechtějí sloužit přesčasy, nebyli puštěni k atestaci. "S jedinou výjimkou a ten lékař se s námi soudí. Myslím ale, že u toho soudu se mohou prokázat zajímavé skutečnosti," brání svoji nemocnici. Podle Miloslava Ludvíka se minimálně v jeho nemocnici nemůže stát, že by lékař sloužil více než 24 hodin v kuse bez nároku na volno. Chybu ale vidí v tom, že zákoník práce nezakazuje zdravotníkům jít na směnu jinam. "To bychom mohli začít dělat to, co děláme u řidičů kamionů, kde opravdu sledujeme, jak dlouho odpočívá a jestli opravdu odpočívá," vysvětluje s tím, že když budou zdravotnická zařízení doktorům v nabírání směn bránit, vždycky bude hrozit, že půjdou jinam. "Lékař půjde do jiného zdravotnického zařízení, protože ty peníze chce," uzavírá Ludvík. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!