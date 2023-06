Čekalo se, kdy konečně „vyčichneme“. Horolezec Holeček popsal chvíle blízko smrti

“Horolezectví je o zodpovědnosti a ta je vzájemná, stejně jako důvěra. Nehledě na to, že když vylezu někam sám, tak na to nevzpomínám jako na nějaký velký zážitek, protože ho nemám s kým sdílet,” říká horolezec Marek Holeček. Severozápadní cestou společně s Matějem Bernátem nedávno jako první na světě zdolal himálajskou horu Sura Peak. Familiárně jí přezdívají “Čurda”.

"Já si každý ten kopec pojmenovávám, respektive si ho polidšťuju. Je to kus neživé přírody, sice nádherný, ale přece jenom se tomu pak daleko lépe vyznává láska, ale také nadává," vysvětluje Holeček, proč Sura Peak, na jehož vrchol před několika dny vylezl, přezdívá "Čurda".

S kolegou Matějem Bernátem si severozápadní cestu na vrchol vybrali proto, že se jí spousta horolezců dosud vyhýbala. "Nikdy jsem nešel prošlapanou cestou, ale snažil jsem se jít právě tou trnitou, protože je zábavná," říká.

Horolezec v rozhovoru popisuje, jakými způsoby dostává tělo při výstupu "na frak". Na vrcholu prý není síla na nic jiného než promrzlé úsměvy a často na něm není prostor ani na euforii. Hlavně proto, že horolezce ještě čeká dlouhý sestup.

"Na vrcholu Sura Peak jsme strávili možná tři minuty. Ten výsledek je, až když sejdete, kdy si člověk může srovnat myšlenky a tomu kopci pohrozit nebo mu říct: Nazdar, mám tě rád. To je něco, co člověk na vršku nikdy nezažívá," popisuje.

A zdůrazňuje, že by lidé do hor měli vstupovat s respektem. On sám se mnohokrát dostal do bodu, kdy musel expedici předčasně ukončit a vrátit se. Nemá z vrcholů, které nezdolal, zraněné ego? "To, že se něco nedotáhne do konce, je normální. To je prostě život. Nemůžeme všechno uzavřít," říká, ale zároveň dodává, že třeba Mašerbrum, označovaný jako K1, by se rád pokusil zdolat znovu.

