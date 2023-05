Výborná: Jeden rozhovor bych vymazala. Udělalo se mi špatně z toho, co ta žena řekla

"Měla jsem cejch moderátora z komerčního rádia a televize. Nikdo nechápal, že mi takový život už stačil a chci dělat rozhovory s vědci a lidmi, co mě fascinují," říká o těžkých začátcích v Českém rozhlase moderátorka Lucie Výborná. Dnes už v rozhlase působí přes 15 let a dokonce bude moderovat oslavy sta let od jeho založení. "Je to obrovská radost, rádio bych za nic nevyměnila."

Spotlight Aktuálně.cz - Lucie Výborná | Video: Jakub Zuzánek

"Občas to nebyly úplně vřelé pozdravy a občas po mně někdo hodil papíry, které jsem potřebovala na moderaci. Trvalo to pár měsíců, ale pak to zmizelo. Změny nikdo nemá rád," prozrazuje jedna z tváří Českého rozhlasu moderátorka Lucie Výborná, že ji ze začátku kolegově v rádiu nebrali úplně vážně. A tvrdě ji prý tehdy kritizovali dokonce i posluchači. "Psali mi, ať se seberu a táhnu," dodává s tím, že dnes už často i na ulici poslouchá hlavně slova chvály. Sama o sobě říká, že je tělem a duší "rozhlasák" a neumí si vůbec představit, že by pracovala pro jiné médium, než je rádio. "Je to fakt senzační médium, nikdy a za nic bych ho nevyměnila. Lze přes něj snadno přenést emoce, stejně jako energii, kterou umí rádio předat úplně bombasticky. Nemusíte člověka vidět, stačí slyšet, jak je nadšen, jak to z něj stříká," pokračuje moderátorka. A ve Spotlightu vzpomíná i na hosta a rozhovor s ním, který by nejraději vymazala. A jaké bylo nejzajímavější místo, odkud vysílala? "Když jsem před dvěma a půl lety vylezla na nejvyšší horu Antarktidy na Mount Vinson, tak skoro z pětikilometrové výšky v totálním mrazu jsem popustila uzdu své ješitnosti a řekla jsem si: kolik lidí telefonovalo z nejvyššího vrcholu Antarktidy do živého vysílání? Asi nikdo. Tak tohle jsem si dopřála," dodává Výborná. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

