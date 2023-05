"Jsou lidé, které to bude hodně bolet." Ekonomka konkrétně popsala dopady úspor

“Když děláte nepříjemné změny na daních, tak to bude vždy nepopulární. Ale mělo by se to dělat tak, aby se narovnaly nějaké neefektivity systému nebo dlouhodobé problémy,” říká ekonomka Klára Kalíšková k plánu vlády, jak narovnat veřejné finance. Podle ní jde většina opatření vládního konsolidačního balíčku správným směrem, jinde ale vláda “naložila” těm, kteří na tom dlouhodobě nejsou nejlépe.

Spotlight Aktuálně.cz - Klára Kalíšková | Video: Jakub Zuzánek

"Myslím, že někde se trochu zapomnělo na lidi, kterým jsme měli spíš pomáhat, než jim ještě házet klacky pod nohy. Naopak jsou skupiny, na které se trochu nemyslelo ve smyslu, že ty reformy nepocítí, ačkoliv by mohli," říká ekonomka z IDEA při CERGE-EI k tomu, koho se nejvíce dotkne vládou navrhovaný úsporný balíček. Podle ní vysokopříjmoví, ať už jsou to zaměstnanci nebo podnikatelé, jsou na tom dnes daleko lépe než před lety a právě u nich by stát mohl "brát". "My dlouhodobě víme, že máme vysoké zdanění nízkopříjmových. Práce je zdaněna hodně a ten systém je málo progresivní, takže nízkopříjmoví jsou zdanění velmi podobnou sazbou jako vysokopříjmoví," komentuje ekonomka a kritizuje, že vláda tak trochu promarnila příležitost situaci narovnat. Dopady na jednotlivé rodiny se pak podle ní budou lišit podle typu domácnosti. Ta, která příjde o slevu na manžela nebo manželku s nízkými příjmy i školkovné, podle ní může ztratit i několik důležitých tisíc měsíčně. A co mohou domácnosti, které zasáhla inflace a třeba nemají dostatečné úspory, dělat? "Pokud úspory nemají, tak se budou snažit šetřit a případně budou muset zvýšit svoji pracovní aktivitu. Často se stává, že tihle lidé hledají třeba druhou práci," uzavírá s tím, že to ale není snadné pro ty, kteří nemají zajištěnou péči o děti. "Ti si přivydělávají, v uvozovkách, po nocích." Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!