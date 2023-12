Šéf armády varuje: Všechny překvapuje, co se teď děje v Rusku. Musíme se připravit

"Nevidíme žádné indikátory, že by se Rusko teď chystalo na nějaký střet s námi. To ale neznamená, že se to nemůže stát," varuje náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. Podle něj se musí na možnost válečného konfliktu připravovat nejen armáda, ale také sami občané. "Obrana totiž není jenom o armádě. Primární v obraně je, abyste vůbec měli odolnou společnost," dodává.

"Máme na čem pracovat. Na druhou stranu bych se zase vyhýbal tomu, abychom se nějak sebemrskali a tvrdili, že nejsme odolní. Koneckonců to ani nechceme říkat Rusku," poznamenává Řehka k tomu, jak moc jsou podle něj Češi připraveni na možný konflikt s mocností, která vojensky napadla Ukrajinu.

Podle generálporučíka české armády by se mělo začít přemýšlet i nad tím, jak lidi na takový scénář připravovat i systémově - tedy zda by jim neměla být nabídnuta nějaká forma branné připravenosti. "Nejde jen o vojenské věci. Ale i o to, jak se chovat v jiných krizích nebo jak dát první pomoc. To si myslím, že není špatně a je to v životě užitečné bez ohledu na armádu," nabádá Řehka.

Kdo se na "válku s jadernou mocností" musí už dnes důkladně připravovat, je česká armáda. Na posledním velitelském shromáždění Řehka také dodal, že armáda potřebuje podporu nejen politickou, ale i společenskou a měla by vést debatu o tom, co Česku reálně hrozí. "Pak se objevovaly líbivé titulky, že se máme chystat na 'jadernou válku'. Válka s technologicky vyspělým protivníkem, který má jaderné zbraně, ale není nutně jaderná válka. Ovšem i když to bude konvenční válka, tak pokud válčíte s protivníkem, který má jaderné zbraně, je to něco jiného, než když válčíte s někým, kdo je nemá," ohrazuje se šéf české armády.

Řehka v rozhovoru také vysvětluje, že připravovat se na takový konflikt je především dobrým prostředkem, jak se mu vyhnout - cílem by tedy mělo být vybudovat takové kapacity, které možného protivníka odradí. "Když se budeme bavit o Rusku, tam neplatí nějaká domluva, tam neplatí nic. Jediné, co tam platí, je odstrašení," uzavírá.

