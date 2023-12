Herečce zlomil žebra a předabovali ho. Korn řekl, proč 30 let neviděl slavnou pohádku

"Proč mě předabovali, mě tehdy vůbec nezajímalo. Nemyslete si, že jsem byl tak zatrpklý, ale hrozně mě to mrzelo. Ta pohádka je opravdu krásně natočená," říká herec a zpěvák Jiří Korn k tomu, že ho ve slavné pohádce Honza málem králem předaboval Michal Pavlata. "Ale už jsem to překonal, namluvil to skvěle," dodává herec po tom, co prý film asi třicet let neviděl.

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Korn | Video: Tým Spotlight

Pohádka Honza málem králem patří mezi české klasiky a více než 45 let od svého natočení si stále nachází místo na vánočních televizních obrazovkách. Kromě toho, že v ní Jiří Korn zpívá, ale nemluví, o slavném českém filmu málokdo ví, že při jeho natáčení došlo také k nehodě. Korn totiž omylem zlomil dvě žebra jedné ze svých hereckých kolegyň Valerii Kaplanové, které v pohádce hraje Smrt. "Dozvěděl jsem se to až potom. Byl jsem tehdy plný energie, a když jsem ji vzal do náruče, tím, jak ona byla hrozně křehounká, tak jsem jí asi opravdu ublížil," popisuje herec s obdivem k herečce, která na sobě prý nedala nic znát. Jiří Korn, který v současnosti hraje například Boha v muzikálu Anděl Páně, na muzikálových pódiích i ve svých 74 letech stále tančí a zpívá. "Je docela obtížné se udržet akční, ale neustále se snažím sportovat. Zásadní věc ale je, aby člověk zůstal trošku bystrý a trénoval mozek. Proto jsem se rozhodl, že se teďka budu učit italsky," přibližuje svůj recept na vitalitu herec a hudebník, kterého v únoru čeká také velký koncert v O2 areně. Korn v rozhovoru mluví také o tom, že ačkoliv se na podiích a před televizními obrazovkami objevuje od 60. let, vždy byl velkým trémistou. I proto se prý jako dítě nedostal do sboru Československého rozhlasu. "Tréma s člověkem dělá to, že ze sebe pak nemůže vydat, co je potřeba," říká herec, který se dnes prý nejvíce bojí spíš toho, že řekne něco, čeho bude litovat. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

