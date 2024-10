"Kdyby měli lidé hlad, neřeší to." Čunka rozčílila otázka na manželství pro všechny

"Lidovci absolutně porušili solidaritu s lidmi," opírá se senátor KDU-ČSL Jiří Čunek do své strany, která podle jeho slov dostatečně nezastává konzervativní hodnoty a udělala i další "fatální chyby". Že by lidovci měli pokračovat ve volební spolupráci s dalšími partnery z vlády se Čunkovi nelíbí. "Strana, co si netroufá kandidovat samostatně, nemá příliš právo v politickém spektru fungovat," říká.

"My máme dvě procenta voličských preferencí z toho důvodu, že jsme přestali zastupovat naše voliče a svůj program. Když opustím čistě konzervativní pohled, tak naprosto fatální chyba byla, že z nějakého nepochopitelného důvodu Marek Výborný a Marian Jurečka hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy," kritizuje Čunek, který v říjnu sám kandidoval do vedení strany. Ta si ovšem za nového předsedu zvolila právě Marka Výborného.

Za svých neúspěchem ve vnitrostranických volbách Čunek vidí rozmělnění hlasů dalšími konzervativními kandidáty. Kromě toho, že se současná KDU-ČSL dostatečně nedrží svých tradičních hodnot, má senátor také jasný názor na to, že by strana měla být více samostatnější, než aby se "tulila" ke koalici Spolu.

"Musíme být připraveni jít do voleb samostatně. V koalici tu stranu marginalizujete, to je psychologická věc," argumentuje Čunek a dokonce zmiňuje, že si dokáže představit povolební spolupráci i s některými členy hnutí ANO. "V hnutí ANO je spousta lidí, se kterým se dá spolupracovat. To znamená, že vějíř je otevřený," tvrdí člen lidovců.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou Čunek vysvětluje, i co mu vadí na současném liberálnějším směřování KDU-ČSL. Kritizuje, že Evropa vymírá, a proto by měla být prioritou rodina. Vadí mu proto například debaty o uzákonění manželství pro všechny. "Vy asi žijete na pustém ostrově? Před dvaceti lety jsme žádné takové věci skoro nemuseli řešit a ani nebyly ve společnosti zásadní a důležité. Kdyby tady byl hlad a lidé museli skutečně dobývat svou prací chléb, jak to bylo dříve, neměli by na tyhle věci čas," opřel se senátor do moderátorky.

