"Jak to děláte, že jste ještě živej?" Některé věci si vezmu do hrobu, říká Kmenta

"Když jsem se svojí přací začínal v devadesátých letech, bylo to tak, že co přišlo, přišlo. Tehdy jsem ani netušil, že tomu jdu naproti tím, jak se ptám. Dnes je to jiné, protože vím, jak informace hledat," popisuje práci investigativního novináře Jaroslav Kmenta. Podle něj je mylné si myslet, že lze kauzu jednoduše "vytvořit" na objednávku. "Tak to nefunguje," říká.

Spotlight Aktuálně.cz - Jaroslav Kmenta | Video: Tým Spotlight

"Když píšu o světské mafii, musím se do toho světa ponořit a musím navštívit i lidi, kteří mají se zločiny co dočinění. Tak to bohužel je, že se dostáváte do styku s podsvětím, s policejním světem i s tím 'tajnoslužebáckým'," popisuje svoji práci Kmenta a naznačuje, že k činnosti některých státních složek kvůli svým zkušenostem už dnes nemá plnou důvěru. Za podezřelé teď považuje angažmá Generální inspekce bezpečnostních sborů v kauze údajného vydírání a manipulace v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), které se aktuálně Kmenta věnuje. GIBS po něm žádá vydání dokumentů, které k případu zveřejnil v časopisu Reportér. A podle novináře jde o jasný nátlak, který ale nezažívá poprvé. "Už za Babišovy éry jsem byl dvakrát nebo třikrát pod takovýmhle permanentním tlakem bezpečnostních složek státu. Obdobně si mě GIBS pozvala, abych vysvětloval své asi 20 let staré informace. Prostě mě chtěli 'udělat' alespoň na nějaké kauze, abych 'nezlobil'," interpretuje jednání bezpečnostního sboru Kmenta. V rozhovoru odpovida i na otázku, zda jsou v Česku dnes stále tak nebezpeční mafiáni, jak tomu bylo třeba v devadesátých letech. "Pořád tu jsou nebezpeční lidé. Někteří jsou samozřejmě už mrtví, jiní ve vězeních, ale řada z nich se tady ještě pohybuje," upozorňuje novinář. Příběhy z "podsvětí", které odkrývá, ale podle jeho slov rozhodně nedělají celkový obrázek o České republice. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

