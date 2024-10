Školu smetla řeka, se sbíječkami pak pomáhali žáci. A dorazili i sígři, líčí ředitel

"Samozřejmě mě ztráta hmotného majetku zasahovala a přiznám se, že asi dvakrát třikrát jsem měl slabší chvilku. Jedna z nich byla, když jsem viděl paní učitelky, jak jsou v slzách," popisuje ředitel základní školy v České Vsi Filip Worm. Řeku Bělou sledoval v září ničit majetek školy přímo z její budovy, kdy tam při povodních její voda dosahovala až do výše dvou metrů.

"Připravili jsme se na stoletou vodu. Vynesli věci ze suterénu, kde bylo asi osmdesát koloběžek a hromada materiálu. Dělali jsme preventivní opatření, aby se voda nedostala dovnitř, ale i tak bylo celé přízemí zasaženo," popisuje ředitel školy, jak za sebou nedávná povodeň nechala jen nánosy bahna a obrovskou spoušť. Teď se s dobrovolníky snaží, aby se přes tři sta žáků školy mohlo co nejdříve vrátit do původní budovy.

"První tři čtyři dny jsme jeli v takovém adrenalinu. Pak přišel druhý okamžik, který mě rozbrečel, když mi najednou došlo, kolik těch lidí nám přijíždí pomáhat. Byly to desítky až stovky lidí," popisuje Worm. Zároveň ale žertuje, jak si při takovém odnosu bahna nebo sbíjení omítek dozajista spousta z nich vyčistila hlavu. "Jakmile 'bahňáci' odnosili bahno, bylo třeba sbíjet omítky. Tehdy přišel pomoct jeden z rodičů, který dva týdny pracoval v krizovém štábu a říkal: 'Já jsem si tak krásně odpočal,'" popisuje ředitel školy.

I přesto, že je řada prací fyzicky náročných, podle Worma při nich pomáhali všichni bez rozdílu věku a zapojily se i samy děti. "Ty jsme nemohli oficiálně pozvat, ale přicházely samy nebo s rodiči. Často překvapily i ty děti, které bych tam nečekal," vzpomíná na první dny.

A kdy se děti vrátí do původní školy? "Ideální by bylo mít ji do konce roku opravenou a v září učit v novém," říká s jistou dávkou nejistoty ředitel ZŠ Česká Ves. Dodává ale, že hlavní pro něj je, aby byli studenti opět spolu pohromadě alespoň v modulární škole z kontejnerů, na kterou se v následujících týdnech čeká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.