Duševní potíže má v Česku už třetina dětí. Terapeutka popisuje varovné signály

"Změna koníčků, opouštění věcí, které jsem měla ráda a nějak mě dobíjely. To všechno jsou momenty, kdy je třeba zbystřit a sledovat to, co se děje," říká ředitelka organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová k tomu, kdy by měli rodiče začít dávat větší pozor na to, jak se jejich dítěti vede po psychické stránce. "To vše ale hned nemusí znamenat duševní onemocnění," uklidňuje expertka.

23:55 Spotlight Aktuálně.cz - Barbora Pšenicová | Video: Jakub Zuzánek

Tlak na výkon, šikana ve škole i v online prostředí nebo neúspěch u přijímaček na střední školy. To vše má vliv na psychickou pohodu žáků a studentů, která se podle ředitelky organizace Nevypusť duši za poslední léta výrazně zhoršila. "Ta data jsou už potvrzena jak na celosvětové úrovni, tak už i u nás v Česku. Zvlástě po covidové době průzkumy ukazují zvýšení až o dvacet procent. To znamená, že v současné chvíli se mezi dětmi a mladými potýkáme s nějakými třiceti procenty těch, kteří zažívají duševní obtíže různého rázu," říká expertka. Pšenicová také popisuje, že minimálně polovina dětí není pyšná na školu, kam chodí. "Což je zajímavá zpráva, která něco vypovídá o tom, jak na tu školu koukají. Nechtěla bych říkat, s jakou ochotou nebo radostí tam chodí, protože o tom to nevypovídá. Ale říká nám to něco o tom, jak děti chápou prostředí, ve kterém se pohybují," vysvětluje s tím, že jistou roli hraje i samotné nastavení společnosti. "Dokud budeme jako společnost považovat za jediný rámec úspěchu to, že má dítě samé jedničky a uspěje na vysoké škole, dost pravděpodobně tomu budou věnovat pozornost i učitelé a učitelky," kritizuje Pšenicová. Přestože ze zkušenosti různých organizací vzrostla za poslední dobu mezi žáky také šikana, podle Pšenicové je pozitivním signálem, že mnohem více dětí si už dokáže říct o pomoc. A na problém umí čím dál lépe reagovat také samotné školy a učitelé. "To nám dává naději, že i když se šikaně možná nedá úplně zabránit, určitě se s tímto prostředím dá nějakým způsobem pracovat tak, aby pro děti mohlo být bezpečnější," uzavírá expertka. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

