Siba: Nejsme rozpuštěná generace. Můžeme víc říkat, co nás bolí. Ať to dělá každý

"Emoce jsou spektrum a neznamenají, že jako holka s kytarou budu jemná, křehká a budu zpívat smutný písničky," říká o sobě zpěvačka a držitelka několika hudebních cen Amelie Siba. Podle ní má dnešní generace mladých větší možnost emoce projevovat, nechápe proto, proč je často vnímaná jako generace "sněhových vloček". "Spíš máme větší volnost a prostor o emocích mluvit," říká.

"I ti, kteří jsou v generaci mých rodičů, mají problémy, jenom je třeba neměli nikdy úplně možnost otevřít nebo k tomu nebyli vedeni. Já tu možnost mám a jsem ráda," svěřuje se písničkářka Amelie Siba. Podle ní by se lidé měli naučit více mluvit o tom, co je trápí, i když často hrozí, že přijde "facka" ve formě reakce okolí. "I já jsem šla s kůží na trh, ale snažím se být silná," přiznává v rozhovoru.

Siba získala za svoji hudbu cenu Anděl i hudební ocenění Apollo a zrovna jí vychází nové album Gently Double A, ve kterém se věnuje právě tématu duševního zdraví. Podle svých slov nechce, aby album vyznělo jako sebelítost, ale touží ukázat, že každý má právo být naštvaný a svůj vztek projevovat. "Sama sobě si to v těch písničkách dovoluji. Často mi říkají, že jsem křehká a něžná, ale i takoví lidé jsou přece často naštvaní," vysvětluje zpěvačka.

A co by řekla člověku, který tvrdí, že mladí se přece nemohou ničím trápit anebo dokonce přehánějí? "Zeptala bych se, jak se cítil on, když v sobě třeba něco dusil. Každý má přece nějakou hladinu toho, co zvládá. Někteří lidé dokážou své frustrace potlačovat, ale potom to někde utíká zase jiným způsobem," dodává mladá hudebnice s tím, že kdyby každý pečoval o své duševní zdraví, svět by fungoval o něco lépe.

