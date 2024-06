Zhasněte studio, Pastrňák to tu sám rozzáří. Šampionát si musel vyhádat, říká Záruba

Domácí mistrovství světa v hokeji skončilo pro Českou republiku nejlépe, jak mohlo. Hokejisté pod vedením Radima Rulíka vybojovali po 14 letech zlaté medaile a podle šéfkomentátora redakce sportu České televize Roberta Záruby na tom mají velký podíl i posily z NHL. "Myslím si, že bez nich by to bylo mnohem těžší," hodnotí v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Největší podíl na celkovém rozpoložení týmu měl podle Záruby příjezd útočného dua z Bostonu - Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou. První jmenovaný přijel pomoci hokejové reprezentaci i přes fakt, že nebyl po konci sezony v zámořské NHL úplně zdravotně fit. "Přijel s bolavou kyčlí a podle mě neprošel zdravotní prohlídkou v Bostonu. Přesto si to vyhádal, že chce jet. To pak ty kluky samozřejmě strašně nakopne," vysvětluje komentátor ČT přínosy Davida Pastrňáka, které jsou patrné i mimo led.

Robert Záruba v rozhovoru také vyzdvihuje práci nejen realizačního tým v čele s trenérem Radimem Rulíkem, ale také práci generálního manažera české hokejové reprezentace Petra Nedvěda, která byla podle něj naprosto precizní. "On udělal neuvěřitelný kus práce právě v komunikaci s těmi hráči, jeho zásluhou třeba přijel Pavel Zacha," vysvětluje Záruba okolnosti příjezdu bostonského útočníka, který se doteď reprezentaci vyhýbal. "Najednou přemýšlí, kdy zas pojede, protože ho to samozřejmě chytlo," doplňuje ve Spotlightu.

A dá se tento šampionát podle Záruby srovnat s nějakými jinými úspěchy hokejové reprezentace? Šéfkomentátor ČT si myslí, že jen těžko, protože paralely s okolnostmi, při kterých český tým dokráčel až k vítězství ve finále, bychom v historii českého hokeje hledali jen těžko.

"Od doby, co se hraje systém playoff, jsme doma vždycky vyhořeli. V roce 1992 byl bronz a bylo to zklamání. Tým z roku 2004 byl podle mě nejlepší a ani jsme nepostoupili do semifinále. V roce 2015 jsme sice postoupili, ale taky jsme neměli medaili," vyjmenovává Záruba neúspěchy na domácích šampionátech. "Teď tady byl tým, od kterého jsme to úplně nečekali," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:32 Co Záruba říká na novou komentátorskou hvězdu Jakuba Voráčka? Kdy jej nejvíc překvapil nebo pobavil během MS? Musel Voráčka někdy krotit? Co se Zárubovi honilo hlavou, když mu "vypadl mozek"?

04:32-11:31 Jaký moment byl pro Zárubu během mistrovství nejsilnější? Proč je v Česku hokej takový fenomén? Jak důležitá je pro hokejisty podpora od fanoušků? A jak si hokejisté užili setkání s fanoušky na Staroměstském náměstí?

11:31-17:19 Dá se tato událost přirovnat k nějaké podobné světové sportovní události? Jak atmosféru vnímaly ostatní reprezentace? Věřil Záruba národnímu týmu, že doma uspěje? V čem byla síla letošního národního týmu?

17:19-22:25 Vidí Záruba v trenérovi Rulíkovi něco z Ivana Hlinky? Jaký je Radim Rulík, když nestojí na střídačce? Jak zásadní je tato výhra pro budoucnost českého hokeje? Vyrůstá u nás nová hokejová generace?

22:25-26:30 Jak zásadní byly posily z NHL? Dokázali by hokejisté to, co dokázali s Pastrňákem, se Zachou a dalšími? Dá se s něčím toto vítězství na domácí půdě srovnat?

26:30-33:16 Vsadil by si Záruba, že se ve finále utká Česko zrovna se Švýcarskem? Jak moc jiné by mistrovství bylo, kdyby nastoupili také Rusové? Štve Zárubu, že ČT přichází o živé přenosy některých sportů? A umí si Záruba představit, že by šel komentovat do komerční televize?