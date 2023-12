Příprava je naprosto klíčová. Profesionální vyjednavač radí, jak si říct o vyšší plat

Profesionální vyjednavač Adam Dolník se stará o to, aby se unesení lidí dostávali v pořádku domů. Jeho nejdůležitějším nástrojem je komunikace a s ní spojená schopnost správného rozhodování, kterou musí používat mnohdy i pod velkým tlakem. Jak ale takové schopnosti lze využít i v běžném životě? A jakou taktiku by třeba doporučil lidem, které čeká složité jednání, třeba o zvýšení vlastního platu?

Češi si podle dat ekonomů málo říkají o vyšší plat. "Nejčastější důvod je obava, že mě odmítnou a co to pro mě pak znamená," vysvětluje v pořadu Spotlight Aktuálně.cz profesionální vyjednavač Adam Dolník. Velké procento lidí prý také staví svou žádost o zvýšení platu za pomoci ultimát, což je podle Dolníka špatná taktika. "Lidé jsou schopni sami sebe vyšachovat do pozice, že když jim ten plat nezvýší, tak jim nezbyde nic jiného, než odejít, což nechtějí," popisuje a dodává, že vždy je důležité mít možnost zůstat a "neztratit u toho tvář".

Jak se dá ale podle profesionálního vyjednavače nejlépe přistoupit k žádosti o zvýšení mzdy? "Důležité je si udělat své domácí úkoly, což je v přípravě naprosto klíčové," radí expert, že zejména průzkum pracovního trhu a sehnání jiných nabídek může pomoci ve vyjednávání. Je ovšem podle něj chybou to používat jako výhružku či ultimátum. "Musím to prezentovat jako něco, co si zasloužím," vysvětluje.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-6:20 Jaká je podle vyjednávače Adama Dolníka šance, že se domů vrátí všechna unesená rukojmí, která teď drží hnutí Hamás a jiné organizace? O jejich propuštění vyjednává hlavně Katar a částečně i Egypt, co z toho obě země mají? Jak takové vyjednávání vypadá? A proč podle Dolníka nikdy neplatilo tvrzení, že s teroristy se nevyjednává?

6:20-9:34 Jaké jsou zásady vyjednávání a je něco, co je úplně zapovězené? Jaká úskalí představuje vyjednávání přes prostředníka?

9:34-14:34 Jaký typ rukojmí má největší vydírací potenciál? Jak se dívat na videa zveřejněná Hamásem z propuštění zajatců? A proč je pro rodiny rukojmí podle Dolníka dobrou zprávou, že Hamás je militarizovaná a hierarchicky uspořádaná organizace?

14:34-17:22 Proč je podle Dolníka při únosech na tom často hůř rodina a příbuzní než samotný unesený? Jak obtížný je pro uneseného návrat zpět do normálního života? Na jakých případech pracoval sám Dolník a kolik propuštění se mu povedlo vyjednat?

17:22-19:36 O tom, jakou roli v celém vyjednávacím procesu hrají peníze.

19:36-22:48 Střetnul se už Dolník ve své práci s tím, aby měla rukojmí stockholmský syndrom? Jak si on sám udržuje odstup od případů, které vyjednává? A existuje nějaký varovný signál, při kterém by měl vyjednávač z případu vycouvat?

22:48-27:14 Existuje v rámci vyjednávání nějaké slovo, které se nemá používat? A lze něco z toho, co se naučil v rámci výcviku, použít i v běžných interakcích?

27:14-29:45 Proč jsou podle Dolníka Češi špatnými vyjednávači při jednání o zvýšení platu v práci a jakou taktiku by jim doporučil?