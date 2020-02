Společenské centrum v karlínských kasárnách možná skončí. Stát hledá nového majitele

Kulturně-společenské centrum v areálu bývalých karlínských kasáren zřejmě bude muset skončit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má areál ve správě, vypsal výběrové řízení na pronájem nádvoří a menší budovy, kde nyní centrum funguje. Podle Matěje Veleka ze sdružení Pražské centrum tak úřad učinil i přesto, že zároveň spolku prodloužil smlouvu o další dva roky.

Podle mluvčího Úřadu pro zastupování státu pro věcech majetkových Radka Ležatky úřad postupuje podle zákona a finálním řešením má být převod areálu na některou státní instituci nebo jeho prodej.

Budova kasáren je od roku 1958 památkově chráněná. Sdružení Pražské centrum v areálu provozuje Kulturně-společenské centrum od roku 2017. Vytvořilo tu například galerii, taneční školu, kulturní klub s barem a v předsálí bývalého armádního bazénu denní kavárnu.

Prakticky každý den centrum nabízí koncerty, přednášky či promítání letního kina. Spolku se nepodařilo vyjednat se státem převzetí samotného rozsáhlého objektu kasáren, který je prázdný.

Areál do loňska spadal pod ministerstvo spravedlnosti, které tam původně chtělo vybudovat justiční palác. Z toho nakonec sešlo a nemovitosti převzal ÚZSVM. "Úředníci tohohle orgánu s námi nesmírně korektně a pečlivě vyjednávali směrem k našemu požadavku prodloužit smlouvu o dalších několik let," řekl Velek. I když žádali prodloužení o pět let, nakonec se s úřadem dohodli na dvouletém dodatku.

Ve stejný den, kdy úřad podepsal smlouvu s centrem, však úřad vypsal výběrové řízení na nového nájemce. To má trvat zhruba do poloviny března a pokud ÚZSVM vybere vítěze a podepíše smlouvu, Pražské centrum bude muset do tří měsíců areál vyklidit a vrátit do původního stavu.

Velek uvedl, že sdružení do areálu za tři roky investovalo miliony korun zejména do opravy menší budovy, kterou centrum využívá. Dodal, že nynější využití je přínosné pro veřejnost a areál hrubým odhadem ročně navštíví půl milionu lidí.

Problém je podle Velka v nastavení výběrového řízení, které centru neumožní se do něj se stávajícím konceptem přihlásit. "Od začátku jsme říkali, že když úřad výběrové řízení vypíše, tak se ho rádi zúčastníme, protože si dost věříme, že ho vyhrajeme," řekl. "Zveřejněné výběrové řízení je ale z našeho pohledu minimálně nešťastně napsané, protože neumožňuje budoucímu nájemci dělat ani promile toho, co tady děláme my," dodal.

Podmínky podle něj nejvíce nahrávají tomu, aby si v areálu někdo zřídil stavební dvůr nebo sklady. Velek dále uvedl, že pokud úřad sám výběrové řízení nezruší, budou se pokoušet vyjednat podporu u politiků, aby mu to přikázali.

Mluvčí ÚZSVM Ležatka sdělil, že úřad postupuje podle zákona a má povinnost se snažit o co největší výnos z nemovitostí, které pro stát spravuje. Kromě záměru pronajmout část areálu úřad oslovil státní instituce, zda nemají o areál zájem. Pokud se nikdo nepřihlásí, počítá ÚZSVM s tím, že bude ještě letos hledat soukromého vlastníka, pravděpodobně v dražbě.

Ohledně podmínek soutěže Ležatka doplnil, že pouze upozorňují na možné využití nemovitostí podle kolaudace jednotlivých budov. "Není tedy přesné, že neumožňujeme nějakou činnost stávajících uživatelů," uvedl.

Na nádvoří kasáren právě začala výstava zabývající se historií a současností budovy, která byla postavena mezi lety 1845 a 1848. Součástí výstavy jsou i výpovědi pamětníků ohledně života v kasárnách od 70. let minulého století do začátku tisíciletí, kdy areál přestal sloužit svému původnímu účelu.