Sousedské večeře vyšly ANO draho. Loni hnutí hospodařilo se ztrátou 43 milionů

před 37 minutami

Hnutí ANO v roce 2018 hospodařilo se ztrátou bezmála 43 milionů korun. Vyplývá to z výroční finanční zprávy za loňský rok, kterou vládní subjekt zveřejnil na svých internetových stránkách. Na negativním výsledku se nejvíc podepsaly výdaje na kampaně do voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, které dohromady vyšly na téměř 159 milionů korun. V roce 2017 mělo ANO přebytek 143,1 milionu korun.

ANO dosáhlo loni na výnosy ve výši 181 milionů, což je o 120 milionů méně než o rok dříve. Ze státního rozpočtu získalo hnutí přes 147 milionů, od členů vybralo na příspěvcích 4,6 milionu. Dary ve výroční zprávě vyčíslilo ANO na 42,6 milionu. Nejvýznamnějšími dárci byli v roce 2018 lídr pražské kandidátky Petr Stuchlík (tři miliony korun), společnost IN-CREDIT leasing s.r.o. (milion korun) a neúspěšný kandidát do Senátu v Jablonci nad Nisou Josef Chuchlik (800 000 Kč). Náklady ANO loni činily 224 milionů. Za kampaň před loňskými senátními volbami zaplatilo hnutí 18,7 milionu korun. Do komunálních voleb - během kterých například hnutí ANO v Praze pořádalo Sousedské večeře, na kterých se podávalo zdarma pivo či guláš - investovalo 140,2 milionu. Provoz a činnost hnutí vyšly na 65,2 milionu korun. Mezi krátkodobými závazky nadále figuruje dluh ANO vůči jeho zakladateli a předsedovi Andreji Babišovi. Zatímco koncem roku 2017 činila bezúročná půjčka současného premiéra 124 milionů korun, v závěru loňského roku to bylo 25 milionů.