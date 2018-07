Soukromí lékaři se dohodli na pravidelných schůzkách s ministrem, chtějí řešit i místa pro pediatry

Cílem schůzek je řešit problémy českého zdravotnictví, jako je nedostatek míst pro pediatry nebo přesun části péče z nemocnic do ambulancí. "Domluvili jsme se, že bychom se pravidelně scházeli jako provozovatelé soukromých zdravotnických zařízení s panem ministrem a snažili se posouvat ve všech těch oblastech, které jsou," řekl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Akutní problémy budou řešit v rámci dnů, velké jednání plánují na podzim.

Praha - Na pravidelných schůzkách do budoucna a rychlém řešení akutních problémů se v pondělí dohodli zástupci Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Novinářům to po více než dvouhodinové schůzce řekl Roman Šmucler. Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilony Hülleové se bude v nejbližší době řešit například to, že pro budoucí pediatry nejsou místa v nemocnicích.

Šmucler po jednání ocenil, že se začínají dostávat do pohybu systémové změny. "My je podporujeme. Domluvili jsme se, že bychom se pravidelně scházeli jako provozovatelé soukromých zdravotnických zařízení s panem ministrem a snažili se posouvat ve všech těch oblastech, které jsou," uvedl. Dnešní jednání se týkalo osmi okruhů.

Zástupci Koalice soukromých lékařů s ministrem hovořili mimo jiné o snaze o to, aby se vrátila část zdravotní péče z nemocnic do ambulancí. "Aby byli pacienti ošetřováni tam, kde bydlí, nejrychlejším a nejlepším možným způsobem. Je to trendem, který je po celém světě, rozdělit pacienty na tři části - ty, kteří mohou být ošetřeni ambulantně, ty, kteří patří do lokální a fakultní nemocnice," uvedl. Dnes podle něj pacienti v systému bloudí.

Mezi tématy schůzky byly také nové rámcové smlouvy, výběrová řízení, dodržování pravidel hospodářské soutěže, ale také vzdělávání lékařů. Hovořilo se také o novele zákona o léčivech a předpisu o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k povolání lékaře.

Nejvíc podle Šmuclera "hoří" situace v oblasti budoucích praktických lékařů pro děti a dorost. Po zařazení všech lékařů pod obor pediatrie se podle Hülleové ukazuje, že cesta budoucích pediatrů do terénu je složitá. "Protože nejsou pro ně místa v nemocnicích. To jsme řešili, aby byly pokud možno udělané nějaké kroky, aby absolventi, kteří teď končí, se mohli stát pediatry a nemuseli odcházet do ciziny," uvedla.

Akutní věci se budou řešit v rámci dnů, velké jednání s ministerstvem se podle Šmuclera uskuteční na podzim. "Budeme řešit změnu systému, nechceme, aby byla v medicíně narušována hospodářská soutěž," uvedl.

Kraje podle něj například dávají peníze do míst, kam pacienti nechtějí, místo toho, aby je daly tam, kam naopak chtějí.

Související video: Apel DVTV s Romanem Šmuclerem.