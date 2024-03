Soud v případu smrti Roma v Brně zprostil muže obžaloby, nešlo o trestný čin

Krajský soud v Brně v pátek v případu loňské smrti Roma, který zemřel po potyčce u Brněnské přehrady, zprostil muže původem z Ukrajiny obžaloby, nešlo o trestný čin, byla to nutná obrana. Sedmatřicetiletý Roman Rohozin čelil obžalobě z vraždy se sazbou až 18 let vězení. Žalobce mu nakonec za zabití a ublížení na zdraví navrhl trest kolem pěti let vězení. Obhájce navrhl zproštění viny.

"Jednání, jak bylo prokázáno, nevykazuje znaky trestného činu. Skutek se stal jinak, než je popsáno v obžalobě," uvedla předsedkyně senátu Dita Řepková. Obžaloba popisovala jednání poškozených, poté i čin muže, kterého žalobce původně vinil z vraždy. "Máme za to, že jednání pana obžalovaného tak, jak bylo prokázáno, vykazuje znaky nutné obrany tak, jak je předpokládána v našem trestním zákoníku. Je pravda, došlo k ublížení na zdraví a ke smrti mladého člověka. Je to neštěstí. Na druhou stranu nebudeme kriminalizovat jednání, které nějakým způsobem nevybočuje z toho, co nám zákon umožňuje považovat za nutnou obranu," uvedla předsedkyně senátu. Související Neuplatňujme kolektivní vinu na Ukrajince, uklidňoval řečník rozčilené Romy v Brně 1:51 Žalobce Petr Bejšovec uvedl, že k překvalifikaci z vraždy na zabití přistoupil na základě výpovědí znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie. "Dospěl jsem k závěru, že jsou naplněny podmínky pro to, že mohl jednat ve značném rozrušení a v obavách. To jsem akcentoval ve své závěrečné řeči a návrhu," uvedl Bejšovec. Řekl, že si podrobně prostuduje vyhotovení rozhodnutí a na základě toho vyhodnotí svůj další postup. Obhájce ani muž zproštěný viny se médiím nevyjádřili. Souzený muž poblíž tramvajové zastávky podle obžaloby nožem napadl a zranil tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Jeden z nich později v nemocnici zemřel. Zabitým mužem byl mladý Rom. Záhy po mladíkově smrti se částí romské komunity začala šířit nenávist vůči Ukrajincům, událost z loňského 10. června také vyvolala v Brně nepokoje. Soud případ otevřel loni v polovině prosince, kdy vyslýchal Rohozina a oba poškozené. Rohozin tehdy uvedl, že jel s přáteli tramvají na ohňostroj na přehradu, skupinka jiných lidí ale začala v tramvaji hlučet. Pouštěli si podle něj hudbu, dělali hluk, houpali se na držadlech. "Když už to bylo nesnesitelné, požádal jsem je, aby toho nechali," uvedl tehdy obžalovaný. Následoval konflikt v tramvaji, kde na svoji adresu zaznamenal nadávky, konflikt pokračoval po vystoupení z ní. Skupinka tří lidí jej pak podle jeho slov napadla, on vytáhl nůž, aby ho nechali na pokoji. S nožem prý švihal, řekl, že si ani nevšiml, že by někoho zasáhl. Oba poškození, kteří tehdy před soudem vypovídali, k chování skupiny v tramvaji uvedli, že popíjeli, zpívali a Rohozin je okřikl a hrozil jim pěstí. "Jeli jsme šalinou, kouřili jsme, pouštěla se hudba, skupina asi 15 až 16. Pohádali jsme se tady s pánem, začal po nás řvát, ať přestaneme zpívat, začal na nás křičet. Pak jsme vystoupili, tam jsme pána napadli," popsal situaci jeden z poškozených.