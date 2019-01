V kauze Hotelu Bohemia potrestal soud sedm lidí podmínkou a dvě firmy pokutou

před 2 hodinami

Krajský soud v Hradci Králové potrestal v případu machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim sedm obžalovaných za pokus poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu podmíněnými tresty, dvěma firmám uložil finanční tresty ve 300 tisíc korun. Dalšího obžalovaného a jednu společnost obžaloby zprostil. V kauze figuruje osm lidí a tři firmy. Podle obžaloby jim hrozilo pět až deset let vězení, soud se ale rozhodoval v mírnější trestní sazbě od dvou do osmi let. Rozsudek není pravomocný.

"O organizovanou skupinu se nejednalo. Dohoda zločinecké skupiny neexistovala. Snažili se ušetřit, kde se dalo," řekl předseda senátu Petr Mráka. Odbyl jednoho z obžalovaných, který řekl, že "šlo o komedii". "Tato kauza mohla působil komicky, ale jen do té doby, než se začalo soudit. Žádná legrace to nebyla," poznamenal soudce. Sedm obžalovaných dostalo podmíněné tresty od 26 do 30 měsíců s odkladem na dva roky. Soud při stanovení výše trestu přihlédl k tomu, že v minulosti nebyl nikdo z odsouzených trestaný, navíc šlo o pokus. Státní zastupitelství žádalo nepodmíněné tresty okolo pěti let vězení. Jedním z hlavním rozporů mezi stanoviskem obžaloby a soudu je výše škody. "U podvodných jednání šlo o škodu v celé částce uplatněných nároků z dotačního programu, tedy 12 milionů korun na úkor EU a státního rozpočtu, zatímco soud dospěl k závěru, že škoda je okolo 700 tisíc korun," řekl novinářům státní zástupce Zdeněk Matula. Podle něj se obžaloba neshodne se soudem ani na posouzení činnosti obžalovaných. "Obžaloba hovoří o organizované skupině, jinak by nebylo možné, aby se domluvil investor, technický dozor investora a dodavatel," uvedl Matula. Jedna z obhájkyň Tereza Jelínková označila případ za nešťastný. "Na začátku byla ohromná monstrakce, pro všechny fyzické i právnické osoby to znamenalo velký převrat v jejich podnikání, osobních životech a po pěti letech tu stojíme vlastně s drobnými tresty," řekla Jelínková. Podle obžaloby se v roce 2012 dohodli zástupci investora, společnosti HOMA holding, technického zástupce investora, firmy Cettus a zhotovitele, kterým byl Metrostav, na neoprávněném odčerpání nejméně devíti milionů korun ze zakázky financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Oprava hotelu měla stát 74 milionů korun, dotace měla činit 43 milionů. Součástí projektu byla nadstavba levého křídla, stavba bowlingového a kongresového sálu či vybudování wellness zóny. Část dotace, o kterou firma požádala, však nebyla vyplacena a práce se zastavily. Firma odstoupila od smlouvy na poskytnutí dotace. Později majitel společnost i s hotelem prodal. Pozastavení evropské dotace pro hotel Bohemia souviselo s vyšetřováním zakázky na opravu hřebčína v Kladrubech, na obou zakázkách se podílela například firma Metrostav. "Soud se ztotožnil s podanou obžalobou v té části, která se týkala mikropilotů, tedy že šlo o podvod, že fakturovali služby, které nebyly provedeny. Do té viny zahrnul všechny s výjimkou jednoho obžalovaného a společnosti Metrostav," řekl ČTK Matula. Krajský soud se případem zabýval podruhé, poté, co vrchní soud loni v březnu rozsudek zrušil a vrátil do Hradce k novému projednání a doplnění důkazů. Soud předloni v květnu uložil pěti obžalovaným za pokus poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu podmínky. Dvěma společnostem uložil peněžité tresty 300 tisíc korun. Metrostav už tehdy stejně jako dnes obžaloby zprostil, tak jako další tři obžalované. Jedním z důvodů, proč vrchní soud kauzu vrátil, bylo také provedení odposlechů.