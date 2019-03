Hru, v níž Ježíš znásilňuje muslimku, řeší soud. Duka tvrdí, že zasáhla do jeho práv

Městský soud v Brně začal projednávat žalobu kardinála Dominika Duky podanou kvůli kontroverzním divadelním hrám na brněnské Centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno. Podle žaloby byl v jedné z nich například zobrazen Ježíš páchající násilí na muslimce. Kardinál žádá omluvu za zásah do osobnostních práv. Podle zástupců divadel žaloba stojí na pocitech a úvahách, se kterými lze obtížně polemizovat.

Duka u soudu přítomen není, k žalobě se však připojil i jeho právník Ronald Němec. U soudu mimo jiné poukázal na to, že svoboda slova není neomezená.

Žaloba se týká uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět. Inscenace loni vyvolaly vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů. Příznivci radikálního hnutí Slušní lidé vstupem na jeviště na několik desítek minut přerušili hru Naše násilí a vaše násilí. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání.

Žalobci podle Němce vždy respektovali média stejně jako práva divadel uvádět jakékoliv názory, jsou-li souladné s právem. Podle něj ale uvedené hry překročily hranici přijatelnosti. "Je například zákaz zpochybňování holokaustu, nelze mít divadelní hru naprosto o čemkoliv. Vždy existují hranice, za které zajít nelze," řekl Němec. Uvedl, že hry neviděli celé, jen dotyčné scény na internetu.

Víra v Ježíše Krista by měla mít stejnou hodnotu jako nevíra

Právní zástupce experimentálního divadla řekl, že žaloba je plná pocitů a úvah, s nimiž lze obtížně polemizovat. "Soud ale musí vycházet z práva a z principu náboženské svobody a rovnosti," uvedl právník.

Stát podle něj nemá nikoho privilegovat ani pronásledovat, a víra v Ježíše Krista by měla mít stejnou hodnotu jako nevíra. Žalobci se podle něj snaží upřednostňovat svou víru. Dodal, že je nikdo nenutil, aby na představení šli nebo aby se na úryvky dívali na internetu. "Pokud to dělali, nemůže to být vytýkáno žalovaným," řekl právník.

Duka s Němcem kriticky poukazují hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby se jedná o zobrazení Ježíše páchajícího násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí. V žalobě uvádějí, že nevolají po cenzuře, ale respektování právních a morálních mezí.

Původně žaloba směřovala jen na Centrum experimentálního divadla, které však poskytlo jen prostor pro uvedení obou představení. Přehlídku pořádalo Národní divadlo Brno. Policie brzy po uvedení obou her přijala 19 trestních oznámení směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili. Policie se zabývala také protestem hnutí Slušní lidé, který předala do přestupkového řízení.

Skupina Slušní lidé protestovala proti hře Naše násilí a vaše násilí :