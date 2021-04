Policie obvinila úřednici, že odbyla dohled nad šestiletou dívkou. Roky je nezvěstná

Kriminalisté obvinili sociální pracovnici z Prahy 8 kvůli tomu, že podle nich odbývala dohled nad péčí o šestiletou Valerii. Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Za zanedbání povinností hrozí ženě v krajním případě až tříletý trest vězení. O dítě se měla starat babička, která ji ale surově bila a týrala. Pražský městský soud loni poručnici pravomocně odsoudil k osmi letům vězení.

"Byla obviněna jedna osoba z maření úkolů úřední osoby z nedbalosti," uvedla podle serveru státní zástupkyně Iva Brücklerová, která vyšetřování případu dozoruje. "Z našeho pohledu nedocházelo k plnění povinností té úřední osoby tak, jak by si své úkoly měla plnit. Na základě toho došlo k tomu, že si nikdo nevšiml, že Valerie Kvasničková je půl roku nezvěstná," dodala.

Valerie v roce 2017 beze stopy zmizela a dodnes se neví, co se s ní stalo. Sociální pracovnice si ničeho nevšimla, dítě přitom podle policie při jedné z kontrol ani neviděla. Podle některých indicií už dívka může být po smrti, soud ale konstatoval, že neexistují důkazy k tomu, za jakých okolností smrt nastala.

Podle rozsudku soudu babička Valerie nejpozději před Vánocemi 2017 zanechala tehdy šestiletou dívku na nezjištěném místě. Předtím ji rok a čtvrt týrala, stejně jako jejího bratra. Soud stanovil, že žena musí dívce uhradit 324 000 a chlapci 131 000 korun jako bolestné a nemajetkovou újmu.

Babička dostala Valerii a její tři sourozence do péče v září 2016, a to navzdory tomu, že byla v minulosti několikrát odsouzena včetně pětiletého trestu vězení za týrání vlastních potomků. K získání dětí jí pomohla pochvalná hodnocení, jež dostala od orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a od Klokánku, kde tehdy sourozenci přebývali. Podle státní zástupkyně si žena o děti zesnulého syna zažádala ze ziskuchtivosti a penězi ze sociálních dávek umořovala své četné exekuce.

Poručnice jakoukoliv trestnou činnost popírala a trvala na tom, že se o děti starala dobře. Soudy tomu však neuvěřily. Babička děti tahala za vlasy a uši, házela s nimi o zeď a o zem, nechávala je hodiny klečet a nadávala jim. Valerii pak bila pěstí do obličeje, roztahovala jí nohy do provazu nebo ji připoutávala k záchodové míse, kde dívku nechávala ve tmě a bez možnosti pohybu. Sourozence nutila, aby Valerii také ubližovali. "Znalci to označili až za projevy sadismu," poznamenal k počínání poručnice soudce.

Soud rovněž zkritizoval práci OSPOD a obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina, které měly kontrolovat, jak si poručnice s dětmi vede. Na to, že jedno z dětí zmizelo, vůbec nepřišly.