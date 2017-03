Socha nedávno objevená v Káhiře není Ramesse II., ale o 600 let mladší Psammetik I.

před 35 minutami

Socha objevená nedávno v Káhiře není zpodobením faraona Ramesse II., jak se původně uvádělo, ale zřejmě panovníka Psammetika I., který vládl 600 let po Ramessovi. Oznámil to egyptský ministr pro památky Chálid Ananí. I tak je podle něj ale nález unikátní. K tomu, že by mohlo jít o Ramessovu sochu, odborníky vedl fakt, že se našla poblíž místa, kde stával Ramessovi zasvěcený chrám. Na původně devítimetrové soše, která je rozlomená na velké kusy, se ale našly vyryté nápisy a mezi nimi jméno jedné z Psammetikových manželek. "Je-li to socha tohoto krále, pak jde o největší sochu z Pozdního období, jaká kdy byla v Egyptě objevena," řekl Ananí k nálezu egyptsko-německého týmu.

autor: ČTK