Novelu pandemického zákona čeká úprava. Ve sněmovně ho SPD vetovala

Fanoušci Slavie se nedostanou na první zápas úvodního kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy na stadionu Fenerbahce Istanbul (17. února). Podle pražského klubu v Turecku kvůli pandemii covidu-19 platí na všechna utkání zákaz vstupu pro hostující příznivce.

Slavia vzhledem k vysokému počtu nakažených nepředpokládá, že by se aktuální opatření v Turecku ještě do začátku vzájemného duelu změnila. Čeští mistři tak na svém webu vyzvali fanoušky, aby do Istanbulu na zápas necestovali. Odveta v Edenu je na programu ve čtvrtek 24. února.