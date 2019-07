Sněmovna jedná o výši rodičovského příspěvku. TOP 09 navrhuje odměny i pro prarodiče

Sněmovna v úterý v úvodním kole projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od 1. ledna 2020 by měl vzrůst o 80 tisíc korun, tedy na 300 tisíc. „Za posledních dvanáct let narostly ceny výživy, oblečení i plínek, co ale nerostlo, byl rodičovský příspěvek,“ zdůvodnila nutnost navýšení ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Opoziční strany se ale pokusí prosadit řadu změn. Například TOP 09 bude žádat, aby výhodu měli i prarodiče, kteří se starají o vnoučata, a to v podobě plně hrazeného zdravotního pojištění.

Nynější verze zákona pomůže zhruba osmdesáti procentům rodin s dětmi do čtyř let. Navýšení se bude odvíjet od předchozího příjmu rodičů a od počtu měsíců, které zbývají dítěti do čtyř let. Na tyto peníze má nárok každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

"Rodiče, kteří čerpají takzvanou tříletou variantu, dostávají příspěvek sedm tisíc korun měsíčně. Po schválení našeho návrhu by to bylo 9700 korun," uvedla ministryně Maláčová (ČSSD). Pro konkrétní rodinu se středními příjmy to bude podle Maláčové znamenat zvýšení finančních prostředků v rodině až o devět procent.

Celkové náklady na zvýšení rodičovského příspěvku vyčíslilo ministerstvo financí na necelých devět miliard korun. "Naše vláda chce podporovat rodiny s malými dětmi," dodala k tomu ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Nikoho nediskriminujme

Se současnou podobou zákona ale nesouhlasí například poslanci z KDU-ČSL. "Momentální stav návrhu zákona je diskriminační pro sedmdesát tisíc rodin, které příspěvek nedostanou," uvedla poslankyně Pavla Golasowská. To se týká rodin, které rodičovský příspěvek dočerpají do roku 2020. Lidovci proto chtějí předložit pozměňovací návrh, který by zahrnoval všechny rodiny.

Podobný názor panuje mezi poslanci SPD. "Chceme, aby na peníze měli nárok všichni, nelze diskriminovat rodiče, kteří začali dříve pracovat a zkrátili si tak období, ve kterém příspěvek čerpají," dodala poslankyně Lucie Šafránková (SPD).

TOP 09 chce výhody i pro prarodiče

TOP 09 zvýšení rodičovského příspěvku podporuje a stejně tak souhlasí s navrhovaným způsobem změny. "Debata se ale nesmí zastavit pouze u peněz, protože změny potřebuje celý systém," říká místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Předloží proto pozměňovací návrh, který myslí i na prarodiče. "Navrhujeme, aby měl prarodič během péče o vnouče plně hrazené zdravotní pojištění," uvádí Pekarová Adamová. Počítá také s tím, že by se mu doba péče započítala do důchodu. Podle ní by její návrh pomohl ženám, které nechtějí zůstat delší dobu odtržené od své odborné profese. "Zapojením prarodičů se navíc posilují mezigenerační vazby v rámci rodiny," doplňuje. Svoji podporu vůči finančním prostředkům pro prarodiče projevila i ODS.

Strana TOP 09 upozornila na průzkum brněnské agentury Focus, který ukazuje, že by tuto výhodu uvítalo 69 procent dotázaných, největší podporu má návrh u vícegeneračních rodin. "V podstatě legalizujeme věc, která v praxi běžně funguje, jen nemá již zmíněné výhody," dodává Pekarová Adamová.

Piráti se zvyšováním rodičovského příspěvku souhlasí, chtějí však, aby růst rodičovské byl pravidelný v závislosti na vývoji ekonomiky. "Stejně jako se pravidelně zvyšují důchody, obdobným způsobem chceme navázat rodičovský příspěvek na růst cen, inflaci a na podíl z růstu průměrné mzdy," představila pirátský pozměňovací zákon Olga Richterová (piráti).