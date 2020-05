"Snad při kulmování neomdlíme." Kadeřníkům se nelíbí povinnost nosit štíty i roušky

Povinnost nasazené roušky a štítu bude kadeřníkům komplikovat práci. Shodují se v tom, že se v této kombinaci bude velmi špatně dýchat. Někteří se obávají toho, že štít bude odrážet světlo a zkreslovat vidění například při střihu. Naopak nedostupnost štítů podle většiny není problém. Potíže kadeřníci nevidí ani v povinných dvoumetrových rozestupech.

Udělat i běžný střih vlasů s nasazeným štítem, který odráží světlo, bude problém podle manažera pražského kadeřnického studia Ten pocit Milana Straky. "Další věcí je vysoušení, kulmování nebo žehlení vlasů. Při těchto tepelných úpravách se kadeřník pod štítem jen velmi těžko nadechne čerstvého vzduchu. Byl bych nerad, kdyby nám na pracovišti někdo omdlel. Vytížení, kterým budou muset kadeřníci projít v souvislosti s velkým množstvím klientek, bude hodně těžká zkouška a štíty jsou pro ně reálná překážka v práci," řekl.

Také kadeřnice Marcela Nováková z Chrudimi považuje podmínky pro znovuotevření provozovny za velmi komplikované. "Je to na mrtvici. Už v roušce se špatně pracuje, zvlášť v létě, když je horko. A ještě k tomu ochranný štít, přes který je špatně vidět a všechno se v něm leskne," řekla. S rozestupy mezi zákaznicemi problém nemá, bude si je zvát postupně a v kadeřnictví pracuje sama.

Zbytečná a nepohodlná připadá dvojitá ochrana kadeřnici ze Sokolova Kateřině Vilhelmové. Podle ní bude obtížné tyto ochranné pomůcky sehnat. Není si také jistá, jak bude schopna dodržovat povinnost dezinfikovat po každé zákaznici místo i použité pomůcky, není na to podle ní prostor. "To jsem vůbec zvědavá, jak za těch 11 dní otevřu," řekla.

Naopak majitelka salonu Spell v centru Prahy Barbora Bajerová není ke štítům tolik skeptická. "Štíty nemám v praxi vyzkoušené, ale uvažovala jsem o tom, že bych je zvolila místo roušek. Když stříháme, vlasy máme všude a dostávaly by se na roušku, štít by tomu mohl zamezit," vysvětlila. Ocenila, že vláda určila jen povinné rozestupy, obávala se totiž toho, že by v salonu směla pracovat třeba jen jedna nebo dvě kadeřnice.

Štíty zvlášť při foukání a horkých úpravách vlasů podle kadeřníka Jana Špilara z brněnského salonu Střihoruký Edward způsobí, že budou kadeřníci vyřízení a zpocení. Od vlády postrádá také některé informace. "Vůbec třeba neřekli, jestli zákazníkům můžeme sundat při mytí nebo barvení roušku. Ty pokyny jsou neúplné a zmatené," uvedl.

Kadeřnictví, holičství i barber shopy se budou moci po nucené pauze znovu otevřít 11. května. Holiči a kadeřníci si musejí před začátkem poskytování služby a po jejím ukončení dezinfikovat ruce, rukavice však povinně používat nemusejí.

Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo, včetně všech použitých pomůcek. Pravidelně by se měly dezinfikovat a čistit i další povrchy. Podlaha by se měla dezinfikovat alespoň jednou denně. Pro zákazníky by měla být v provozovnách k dispozici dezinfekce, na toaletách musí být antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky a jednorázové ručníky. Mezi zákazníky budou muset být dvoumetrové rozestupy, což platí i pro čekací zóny.