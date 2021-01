Covid v Česku zabil už 15 tisíc lidí. Je to razantní lekce smrtelnosti, říká lékařka

Smrt je v české společnosti obecně tabuizovaným tématem. Umírání v důsledku onemocnění covid-19 ještě akcentovalo problematiku konce života. Počet zemřelých považujeme za běžné číslo statistiky, ale přitom jsou ta čísla poměrně vysoká. Je důležité, abychom se na počet zemřelých dívali jako na osud každého člověka, říká pro Aktuálně.cz Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze.

Lékařka Iva Holmerová upozorňuje na to, že se v české společnosti často opomíjí vyšší počet zemřelých než v předchozích letech v důsledku onemocnění covid-19. "My tak eufemisticky říkáme, že lidé umírají s covidem, ale to je pravda jenom u té části lidí, kteří by normálně byli součástí statistik. Netýká se to lidí, kteří představují nárůst v číslech. A v současné době je již zcela zřejmé, že zemřelých lidí je více, a to znamená, že lidé umírají na covid, nikoliv jenom s covidem," zdůrazňuje Holmerová.

Za problematický postoj ke konci života, umírání a chronickým nemocem nese podle Holmerové odpovědnost celá společnost. "Měli bychom se nad tím alespoň v této složité době zamyslet," uvádí vedoucí Gerontologického centra v Praze 8.

V době pandemie je podle ní téma smrti pro každého ve společnosti bližší a hmatatelné. "Covid nám uštědřil velmi razantní ponaučení. Toto připomnění, že jsme smrtelní, je docela důležité," dodává Holmerová.

Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví zemřelo v Česku na covid-19 od začátku pandemie 14 820 lidí. Průměrné denní přírůstky nových úmrtí se od nového roku pohybují každý den nad hranicí 150 obyvatel. V lednu tak na covid-19 v tuzemsku zemřelo přes 2 700 lidí.

