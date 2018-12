Skauti vezou do Česka betlémské světlo. Letos nedorazí z Vídně, ale z Lince

Čeští skauti přivážejí v sobotu z Rakouska betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů vánočních svátků. Plamínek zažehnutý v jeskyni narození Ježíše Krista vyzvedli v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie v Linci, odtud ho vezou vlakem do Českých Budějovic a v neděli do dalších měst Česka.

V posledních letech skauti jezdili z rakouské metropole Vídně do Brna, tentokrát pojedou z Lince do Českých Budějovic, odkud se betlémské světlo rozváželo do dalších míst republiky i v 90. letech minulého století. Letos se tato tradice opakuje v Česku už potřicáté.

Do Vánoc si pro světlo z Betléma mohou lidé přijít do mnoha kostelů, skautských kluboven, na obecní úřady a další místa. Přehled všech akcí najdou zájemci na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Betlémské světlo letos necestuje jako obvykle z Vídně do Brna, ale z Lince 🇦🇹 do Českých Budějovic 🇨🇿. Jeho dnešní převzetí můžete sledovat právě teď bezmála live v instagramové story na https://t.co/C0Ga4XePGy. Doporučujeme! #skaut #BetlemskeSvetlo — #SKAUT (@czSKAUT) December 15, 2018

Betlémské světlo se stalo symbolem klidu, míru a přátelství. Myšlenka vznikla v roce 1986 právě v Linci v rámci vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Odtud se tradice rozšířila do desítek dalších zemí. Do tehdejšího Československa se betlémské světlo dostalo poprvé v roce 1989, když ho exiloví skauti přivezli až pod sochu svatého Václava v Praze v době sametové revoluce a jen pár dní po obnovení skautingu.

Plamínek každý rok přicestuje z rodiště Ježíše Krista v nynějším Izraeli letadlem do Lince, kde se při ekumenické bohoslužbě předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Čeští skauti ho z Rakouska převezou večerním rychlíkem Donau Moldau do Českých Budějovic. V neděli ráno pak vánoční plamínek rozvezou vlaky po celé republice. Slavnostní přivítání betlémského světla se uskuteční ve třech katedrálách: v Brně na Petrově, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava.

Na mnoha místních akcích si pak až do Štědrého dne budou moci lidé od skautů připálit svíčky nebo lucerničky a betlémské světlo si odnést do svých domovů. Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možné v týdnu před Vánocemi získat také příležitostné razítko betlémského světla.

