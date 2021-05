Šíříte dezinformace, napsal Zemanovi syn jedné z obětí výbuchu ve Vrběticích

Šíříte dezinformace, napsal prezidentovi Miloši Zemanovi v otevřeném dopise syn jednoho ze dvou zaměstnanců firmy Imex Group, kteří zahynuli v říjnu 2014 při explozi muničního skladu ve Vrběticích. Právník Ondřej Havránek zároveň prezidenta vyzval, aby nepravdy šířit přestal.

Ze dvou explozí muničních skladů ve Vrběticích jsou podle českých bezpečnostních složek důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU.

Zeman nicméně v minulosti prohlásil, že existuje víc vyšetřovacích verzí. Prezident řekl, že kromě verze o zapojení ruských tajných služeb dlouhodobě existuje i verze o neodborné manipulaci s výbušninami. V rozhovoru na Frekvenci 1 navíc 16. května odkázal na rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO), podle které mohly výbuchy sloužit k zakrytí manka v muničním skladu.

"Bezprostředně po vašem projevu byly lidmi obeznámenými s vyšetřováním vaše závěry týkající se další vyšetřovací verze odmítnuty a bylo jasně deklarováno, že v současné době je pouze jedna jediná vyšetřovací verze, spojená se zapojením agentů ruské GRU," uvedl Havránek v textu.

Policie ani další vyšetřující složky existenci vícera verzí nepotvrdily. I zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) opakovaně trvali na tom, že existuje jediná vyšetřovací verze týkající se právě zapojení ruských agentů.

Havránka zaráží, jak může být hlava státu zdrojem dezinformací a "evidentně nesprávných a nepravdivých informací" a ty mediálně prezentovat. "Přestaňte šířit nepravdy, a otírat se tak potažmo o osobu mého otce nepravdivými informacemi či vlastními nepodloženými závěry. Ubližuje to minimálně mně, celé naší rodině a předpokládám, že také pozůstalým po druhém zemřelém. Historicky jste již prokázal, že trpíte nedostatkem empatie a umíte arogantně přehlížet kruciální lidský rozměr věcí, mám však za to, že už by to opravdu stačilo," vzkázal Havránek hlavě státu.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem. Rusko obvinění odmítá.

